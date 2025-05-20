Переговори України та Росії. Трамп уже знайшов собі заміну
Категорія
Політика
Дата публікації

Переговори України та Росії. Трамп уже знайшов собі заміну

Трамп робить ставку на Папу Римського
Джерело:  Bloomberg

На переконання американського лідера Дональда Трампа, саме новий Папа Римський Лев XIV може чудово впоратися з роллю посередника у процесі завершення війни РФ проти України замість нього.

Головні тези:

  • Ватикан висловив велику зацікавленість у проведенні мирних переговорів між Києвом та Москвою.
  • Є висока ймовірність, що Папа Лев XIV не зможе дати раду у цьому складному питанні.

Трамп робить ставку на Папу Римського

Журналісти звертають увагу на те, що пропозиція Лева XIV провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані стала важливим кроком для першого понтифіка, який народився у США.

Що важливо розуміти, це сталося на тлі повільного відходу американського лідера Дональда Трампа від ролі посередника в переговорах.

Ні для кого не секрет, що Ватикан і раніше виступав посередником у складних дипломатичних питаннях.

Проте цього разу існує висока ймовірність того, що Папа, який перебуває на посаді менше двох тижнів, виявиться втягнутим у затяжний конфлікт, який поки що не має ясного виходу, — пише Bloomberg.

Після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним Трамп дав зрозуміти, що Ватикан висловив велику зацікавленість у проведенні переговорів.

За словами лідерки Італії Джорджи Мелоні, підготовчі роботи вже стартували.

Вона плекає надію на те, що переговори між Києвом та Москвою розпочнуться негайно після її телефонної розмови з Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами.

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