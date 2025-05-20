Переговори України та Росії. Трамп уже знайшов собі заміну

На переконання американського лідера Дональда Трампа, саме новий Папа Римський Лев XIV може чудово впоратися з роллю посередника у процесі завершення війни РФ проти України замість нього.

Трамп робить ставку на Папу Римського

Журналісти звертають увагу на те, що пропозиція Лева XIV провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані стала важливим кроком для першого понтифіка, який народився у США.

Що важливо розуміти, це сталося на тлі повільного відходу американського лідера Дональда Трампа від ролі посередника в переговорах.

Ні для кого не секрет, що Ватикан і раніше виступав посередником у складних дипломатичних питаннях.

Проте цього разу існує висока ймовірність того, що Папа, який перебуває на посаді менше двох тижнів, виявиться втягнутим у затяжний конфлікт, який поки що не має ясного виходу, — пише Bloomberg. Поширити

Після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним Трамп дав зрозуміти, що Ватикан висловив велику зацікавленість у проведенні переговорів.

За словами лідерки Італії Джорджи Мелоні, підготовчі роботи вже стартували.