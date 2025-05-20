Переговори України та Росії. Трамп уже знайшов собі заміну

На переконання американського лідера Дональда Трампа, саме новий Папа Римський Лев XIV може чудово впоратися з роллю посередника у процесі завершення війни РФ проти України замість нього.
Головні тези:
- Ватикан висловив велику зацікавленість у проведенні мирних переговорів між Києвом та Москвою.
- Є висока ймовірність, що Папа Лев XIV не зможе дати раду у цьому складному питанні.
Трамп робить ставку на Папу Римського
Журналісти звертають увагу на те, що пропозиція Лева XIV провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані стала важливим кроком для першого понтифіка, який народився у США.
Що важливо розуміти, це сталося на тлі повільного відходу американського лідера Дональда Трампа від ролі посередника в переговорах.
Ні для кого не секрет, що Ватикан і раніше виступав посередником у складних дипломатичних питаннях.
Після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним Трамп дав зрозуміти, що Ватикан висловив велику зацікавленість у проведенні переговорів.
За словами лідерки Італії Джорджи Мелоні, підготовчі роботи вже стартували.
Вона плекає надію на те, що переговори між Києвом та Москвою розпочнуться негайно після її телефонної розмови з Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами.
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