Бельгія оголосила своє рішення щодо заморожених активів РФ

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево підтвердив рішучу незгоду своєї країни з переміщенням заморожених російських активів, які переважно зберігаються в бельгійських банках, в інтересах допомоги Україні.

Бельгія проти конфіскації заморожених активів РФ

Він заявив, що такий крок поставив би під загрозу багаторічну репутацію Бельгії як центру фінансових послуг.

Прево заявив, його уряд залишається рішуче проти цієї ідеї, попри заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн кілька днів тому про повторне відкриття цього питання.

Чесно кажучи... конфіскація цих російських суверенних активів насправді не є варіантом для Бельгії. Поширити

У межах західних санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році близько 200 мільярдів євро російських коштів залишаються заблокованими.

Більша частина грошей зберігається в депозитарії Euroclear, на який поширюється законодавство ЄС про фінансові ринки.

Прево заявив, що порушення правил навіть у разі екзистенційної війни поставить Бельгію та ЄС під загрозу, оскільки фінансисти можуть переглянути інвестування в них у майбутньому.

Це буде дуже поганим сигналом для інших країн світу. Деякі з них також мають активи, суверенні активи в Брюсселі або в інших місцях Європи, — сказав він, додавши, що уряд «розглянув» конфіскацію заблокованих активів і дійшов висновку, що це «підірве» довіру до євро. Поширити

Тим часом ЄС та інші союзники України, такі як Велика Британія, наполягають на цій ідеї.

Ми також просуваємо роботу над використанням заморожених російських активів, бо очевидно, що хижак має заплатити за те, що зробив, — казала Ляєн.

Альтернативний план, запропонований Великою Британією, — це потенційний переказ активів до окремого інвестиційного фонду — ідея, яку Прево також виключає.

Можлива зміна стратегічного інвестування поточних заморожених у Брюсселі активів також не є варіантом для Бельгії, бо коли ми проаналізували ці два варіанти (вилучення активів та переміщення їх до інвестиційного фонду — ред.), багато експертів підкреслили високі ризики — юридичні та фінансові — які це може створити, якщо ми вирішимо конфіскувати активи.