Бельгия объявила свое решение насчет замороженных активов РФ

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево подтвердил решительное несогласие своей страны с перемещением замороженных российских активов, преимущественно хранящихся в бельгийских банках, в интересах помощи Украине.

Бельгия против конфискации замороженных активов РФ

Он заявил, что такой шаг поставил бы под угрозу многолетнюю репутацию Бельгии как центр финансовых услуг.

Прево заявил, что его правительство остается решительно против этой идеи, несмотря на заявление президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен несколько дней назад о повторном открытии этого вопроса.

Честно говоря, конфискация этих российских суверенных активов на самом деле не является вариантом для Бельгии. Поделиться

В рамках западных санкций в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году около 200 млрд евро российских средств остаются заблокированными.

Большая часть денег хранится в депозитарии Euroclear, на который распространяется законодательство ЕС о финансовых рынках.

Прево заявил, что нарушение правил даже в случае экзистенциальной войны поставит Бельгию и ЕС под угрозу, поскольку финансисты могут пересмотреть инвестирование в них в будущем.

Это будет очень плохой сигнал для других стран мира. Некоторые из них также имеют активы, суверенные активы в Брюсселе или в других местах Европы, — сказал он, добавив, что правительство «рассмотрело» конфискацию заблокированных активов и пришло к выводу, что это «взорвет» доверие к евро. Поделиться

Между тем, ЕС и другие союзники Украины, такие как Великобритания, настаивают на этой идее.

Мы также продвигаем работу над использованием замороженных российских активов, потому что очевидно, что хищник должен заплатить за то, что сделал, — говорила Ляен.

Альтернативный план, предложенный Великобританией, — это потенциальный перевод активов в отдельный инвестиционный фонд — идея, которую Прево также исключает.

Возможное изменение стратегического инвестирования текущих замороженных в Брюсселе активов также не является вариантом для Бельгии, потому что, когда мы проанализировали эти два варианта (изъятие активов и перемещение их в инвестиционный фонд — ред.), многие эксперты подчеркнули высокие риски — юридические и финансовые — которые это может создать, если мы решим конфисковать активы.