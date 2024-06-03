Бельгія, яка наразі головує у Раді ЄС закликає інші європейські країни розглянути процедуру позбавлення права голосу Угорщини, яка має очолити Єврораду вже у наступному місяці.

Бельгія вимагає проведення процедури позбавлення Угорщини права голосу у ЄС

За словами глави МЗС Бельгії Аджі Лябіб, до Будапешту необхідно застосувати процедуру висловлення недовіри відповідно до статті 7 Договору про ЄС.

Це крайній захід, який у разі ухвалення позбавляє країну права голосу у Раді ЄС.

У нас є Європа, яка важко рухається вперед, і, на жаль, деякі держави – зокрема, одна держава – все частіше займають позицію, яка полягає в блокуванні та вето. Я думаю, що ми повинні мати сміливість приймати рішення: йти до кінця статті 7, активувати статтю 7 до кінця, яка передбачає припинення права вето, - підкреслила Аджі Лябіб. Поширити

Що відомо про процедуру позбавлення Угорщини права голосу прийнятті колективних рішень ЄС

Перший етап позбавлення Угорщини права голосу був запущений ще у 2018 році, однак не отримав одностайного схвалення всіх країн-членів.

Наступний етап цієї процедури вважається найбільш радикальним, оскільки гарантовано позбавляє країну права голосу під час ухвалення колективних рішень іншими членами ЄС.

Угорщина має перебрати головування в Раді ЄС у липні, що дасть Будапешту більше повноважень визначати порядок денний і пріоритети на шість місяців, навіть попри те, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжує перешкоджати прийняттю рішень ЄС з важливих питань.

Це момент істини. Або ми виконуємо свої обов'язки, що вимагає політичної мужності і сили волі. Або ми створюємо механізми, які не працюють. Тож ми маємо зробити вибір. Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він повинен працювати. Якщо він не працює, ми повинні його реформувати. Це майбутнє Європейського Союзу, - підкреслила очільниця бельгійської дипломатії. Поширити

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Будапешт постійно сповільнював допомогу ЄС Україні або взагалі відмовлявся від неї.

Європейський парламент і Німеччина поставили під сумнів здатність Будапешта очолити Раду ЄС з 1 липня, але, за словами Лябіб, Бельгія наполягала на тому, що Угорщина повинна виконувати свої обов'язки до кінця терміну.