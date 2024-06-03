Бельгія закликає позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС
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Політика
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Бельгія закликає позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС

Віктор Орбан
Джерело:  Politico

Бельгія, яка наразі головує у Раді ЄС закликає інші європейські країни розглянути процедуру позбавлення права голосу Угорщини, яка має очолити Єврораду вже у наступному місяці.

Головні тези:

  • Бельгія виступає за процедуру позбавлення Угорщини права голосу у Раді ЄС перед початком головування Будапешта.
  • Процедура позбавлення права голосу є крайнім заходом з метою покарання країни-члена ЄС за порушення демократичних принципів.
  • Угорщина знаходиться під процедурою статті 7 через систематичне порушення європейських цінностей та ускладнення прийняття колективних рішень
  • Бельгія наголошує на важливості дотримання країнами-членами ЄС цінностей та обов'язків та пропонує реформувати механізми у разі їх невідповідності
  • Позбавлення Угорщини права голосу може відобразитися на ЄС та на рахунку країни у зв'язках з іншими країнами Євросоюзу.

Бельгія вимагає проведення процедури позбавлення Угорщини права голосу у ЄС

За словами глави МЗС Бельгії Аджі Лябіб, до Будапешту необхідно застосувати процедуру висловлення недовіри відповідно до статті 7 Договору про ЄС.

Це крайній захід, який у разі ухвалення позбавляє країну права голосу у Раді ЄС.

У нас є Європа, яка важко рухається вперед, і, на жаль, деякі держави – зокрема, одна держава – все частіше займають позицію, яка полягає в блокуванні та вето. Я думаю, що ми повинні мати сміливість приймати рішення: йти до кінця статті 7, активувати статтю 7 до кінця, яка передбачає припинення права вето, - підкреслила Аджі Лябіб.

Що відомо про процедуру позбавлення Угорщини права голосу прийнятті колективних рішень ЄС

Перший етап позбавлення Угорщини права голосу був запущений ще у 2018 році, однак не отримав одностайного схвалення всіх країн-членів.

Наступний етап цієї процедури вважається найбільш радикальним, оскільки гарантовано позбавляє країну права голосу під час ухвалення колективних рішень іншими членами ЄС.

Угорщина має перебрати головування в Раді ЄС у липні, що дасть Будапешту більше повноважень визначати порядок денний і пріоритети на шість місяців, навіть попри те, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжує перешкоджати прийняттю рішень ЄС з важливих питань.

Це момент істини. Або ми виконуємо свої обов'язки, що вимагає політичної мужності і сили волі. Або ми створюємо механізми, які не працюють. Тож ми маємо зробити вибір. Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він повинен працювати. Якщо він не працює, ми повинні його реформувати. Це майбутнє Європейського Союзу, - підкреслила очільниця бельгійської дипломатії.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Будапешт постійно сповільнював допомогу ЄС Україні або взагалі відмовлявся від неї.

Європейський парламент і Німеччина поставили під сумнів здатність Будапешта очолити Раду ЄС з 1 липня, але, за словами Лябіб, Бельгія наполягала на тому, що Угорщина повинна виконувати свої обов'язки до кінця терміну.

Це також нагадування про те, що бути членом Європейського Союзу означає поважати цінності, мати права, доступ до фондів, бути частиною єдиного ринку, поважати цінності свободи, свободи вираження поглядів і незалежності судової системи. Саме тому Угорщина зараз перебуває під процедурою статті 7 і все більше і більше ізолюється, - додала Аджі Лябіб.

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