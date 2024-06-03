Бельгія, яка наразі головує у Раді ЄС закликає інші європейські країни розглянути процедуру позбавлення права голосу Угорщини, яка має очолити Єврораду вже у наступному місяці.
Головні тези:
- Бельгія виступає за процедуру позбавлення Угорщини права голосу у Раді ЄС перед початком головування Будапешта.
- Процедура позбавлення права голосу є крайнім заходом з метою покарання країни-члена ЄС за порушення демократичних принципів.
- Угорщина знаходиться під процедурою статті 7 через систематичне порушення європейських цінностей та ускладнення прийняття колективних рішень
- Бельгія наголошує на важливості дотримання країнами-членами ЄС цінностей та обов'язків та пропонує реформувати механізми у разі їх невідповідності
- Позбавлення Угорщини права голосу може відобразитися на ЄС та на рахунку країни у зв'язках з іншими країнами Євросоюзу.
Бельгія вимагає проведення процедури позбавлення Угорщини права голосу у ЄС
За словами глави МЗС Бельгії Аджі Лябіб, до Будапешту необхідно застосувати процедуру висловлення недовіри відповідно до статті 7 Договору про ЄС.
Це крайній захід, який у разі ухвалення позбавляє країну права голосу у Раді ЄС.
Що відомо про процедуру позбавлення Угорщини права голосу прийнятті колективних рішень ЄС
Перший етап позбавлення Угорщини права голосу був запущений ще у 2018 році, однак не отримав одностайного схвалення всіх країн-членів.
Наступний етап цієї процедури вважається найбільш радикальним, оскільки гарантовано позбавляє країну права голосу під час ухвалення колективних рішень іншими членами ЄС.
Угорщина має перебрати головування в Раді ЄС у липні, що дасть Будапешту більше повноважень визначати порядок денний і пріоритети на шість місяців, навіть попри те, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжує перешкоджати прийняттю рішень ЄС з важливих питань.
З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Будапешт постійно сповільнював допомогу ЄС Україні або взагалі відмовлявся від неї.
Європейський парламент і Німеччина поставили під сумнів здатність Будапешта очолити Раду ЄС з 1 липня, але, за словами Лябіб, Бельгія наполягала на тому, що Угорщина повинна виконувати свої обов'язки до кінця терміну.
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