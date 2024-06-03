Бельгия, председательствующая в Совете ЕС, призывает другие европейские страны рассмотреть процедуру лишения права голоса Венгрии, которая должна возглавить Евросовет уже в следующем месяце.
Главные тезисы
- Бельгия предлагает лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС из-за систематических нарушений европейских ценностей, что может повлиять на принятие коллективных решений.
- Процедура лишения права голоса считается крайней мерой наказания для страны-члена ЕС и была запущена в отношении Венгрии еще в 2018 году.
- Лишение Венгрии права голоса может повлиять на ее полномочия во время председательства в Совете ЕС и вызвать обсуждения относительно ее способности следовать ценностям Евросоюза.
- Бельгия настаивает на необходимости соблюдения обязанностей странами-членами ЕС и предлагает пересмотреть механизмы в случае их нарушения.
- Ситуация с Венгрией также связана с отказом помогать Украине, что вызывает сомнения в способности Будапешта эффективно возглавлять Совет ЕС. Будущее отношений между странами ЕС ставится под вопрос.
Бельгия требует проведения процедуры лишения Венгрии права голоса в ЕС
По словам главы МИД Бельгии Аджи Лябиб, в Будапешт необходимо применить процедуру выражения недоверия в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС.
Это крайняя мера, которая в случае принятия лишает страну права голоса в Совете ЕС.
Что известно о процедуре лишения Венгрии права голоса в принятии коллективных решений ЕС
Первый этап лишения Венгрии права голоса был запущен еще в 2018 году, однако не получил единогласного одобрения всех стран-членов.
Следующий этап этой процедуры считается наиболее радикальным, поскольку гарантированно лишает страну права голоса при принятии коллективных решений другими членами ЕС.
Венгрия должна взять председательство в Совете ЕС в июле, что даст Будапешту больше полномочий определять повестку дня и приоритеты на шесть месяцев, даже несмотря на то, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан продолжает препятствовать принятию решений ЕС по важным вопросам.
С момента полномасштабного вторжения России в Украину Будапешт постоянно замедлял помощь ЕС в Украине или вообще отказывался от нее.
Европейский парламент и Германия подвергли сомнению способность Будапешта возглавить Совет ЕС с 1 июля, но, по словам Лябиб, Бельгия настаивала на том, что Венгрия должна выполнять свои обязанности до конца срока.
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