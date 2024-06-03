Бельгия призывает лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС
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Политика
Дата публикации

Бельгия призывает лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС

Виктор Орбан
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Источник:  Politico

Бельгия, председательствующая в Совете ЕС, призывает другие европейские страны рассмотреть процедуру лишения права голоса Венгрии, которая должна возглавить Евросовет уже в следующем месяце.

Главные тезисы

  • Бельгия предлагает лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС из-за систематических нарушений европейских ценностей, что может повлиять на принятие коллективных решений.
  • Процедура лишения права голоса считается крайней мерой наказания для страны-члена ЕС и была запущена в отношении Венгрии еще в 2018 году.
  • Лишение Венгрии права голоса может повлиять на ее полномочия во время председательства в Совете ЕС и вызвать обсуждения относительно ее способности следовать ценностям Евросоюза.
  • Бельгия настаивает на необходимости соблюдения обязанностей странами-членами ЕС и предлагает пересмотреть механизмы в случае их нарушения.
  • Ситуация с Венгрией также связана с отказом помогать Украине, что вызывает сомнения в способности Будапешта эффективно возглавлять Совет ЕС. Будущее отношений между странами ЕС ставится под вопрос.

Бельгия требует проведения процедуры лишения Венгрии права голоса в ЕС

По словам главы МИД Бельгии Аджи Лябиб, в Будапешт необходимо применить процедуру выражения недоверия в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС.

Это крайняя мера, которая в случае принятия лишает страну права голоса в Совете ЕС.

У нас есть Европа, которая тяжело двигается вперед, и, к сожалению, некоторые государства — в частности, одно государство — все чаще занимают позицию, заключающуюся в блокировании и вето. Я думаю, что мы должны смело принимать решения: идти до конца статьи 7, активировать статью 7 до конца, которая предусматривает прекращение права вето, — подчеркнула Аджи Лябиб.

Что известно о процедуре лишения Венгрии права голоса в принятии коллективных решений ЕС

Первый этап лишения Венгрии права голоса был запущен еще в 2018 году, однако не получил единогласного одобрения всех стран-членов.

Следующий этап этой процедуры считается наиболее радикальным, поскольку гарантированно лишает страну права голоса при принятии коллективных решений другими членами ЕС.

Венгрия должна взять председательство в Совете ЕС в июле, что даст Будапешту больше полномочий определять повестку дня и приоритеты на шесть месяцев, даже несмотря на то, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан продолжает препятствовать принятию решений ЕС по важным вопросам.

Это момент истины. Или мы выполняем свои обязанности, требующие политического мужества и силы воли. Или мы создаем неработающие механизмы. Поэтому мы должны сделать выбор. Если мы идем к концу с этим механизмом, то он должен работать. Если он не работает, мы должны его реформировать. Это будущее Европейского Союза, — подчеркнула глава бельгийской дипломатии.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Будапешт постоянно замедлял помощь ЕС в Украине или вообще отказывался от нее.

Европейский парламент и Германия подвергли сомнению способность Будапешта возглавить Совет ЕС с 1 июля, но, по словам Лябиб, Бельгия настаивала на том, что Венгрия должна выполнять свои обязанности до конца срока.

Это также упоминание о том, что быть членом Европейского Союза означает уважать ценности, иметь права, доступ к фондам, быть частью единого рынка, уважать ценности свободы, свободы выражения мнений и независимости судебной системы. Именно поэтому Венгрия сейчас находится под процедурой статьи 7 и все больше и больше изолируется, — добавила Аджи Лябиб.

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