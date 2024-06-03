Бельгия, председательствующая в Совете ЕС, призывает другие европейские страны рассмотреть процедуру лишения права голоса Венгрии, которая должна возглавить Евросовет уже в следующем месяце.

Бельгия требует проведения процедуры лишения Венгрии права голоса в ЕС

По словам главы МИД Бельгии Аджи Лябиб, в Будапешт необходимо применить процедуру выражения недоверия в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС.

Это крайняя мера, которая в случае принятия лишает страну права голоса в Совете ЕС.

У нас есть Европа, которая тяжело двигается вперед, и, к сожалению, некоторые государства — в частности, одно государство — все чаще занимают позицию, заключающуюся в блокировании и вето. Я думаю, что мы должны смело принимать решения: идти до конца статьи 7, активировать статью 7 до конца, которая предусматривает прекращение права вето, — подчеркнула Аджи Лябиб. Поделиться

Что известно о процедуре лишения Венгрии права голоса в принятии коллективных решений ЕС

Первый этап лишения Венгрии права голоса был запущен еще в 2018 году, однако не получил единогласного одобрения всех стран-членов.

Следующий этап этой процедуры считается наиболее радикальным, поскольку гарантированно лишает страну права голоса при принятии коллективных решений другими членами ЕС.

Венгрия должна взять председательство в Совете ЕС в июле, что даст Будапешту больше полномочий определять повестку дня и приоритеты на шесть месяцев, даже несмотря на то, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан продолжает препятствовать принятию решений ЕС по важным вопросам.

Это момент истины. Или мы выполняем свои обязанности, требующие политического мужества и силы воли. Или мы создаем неработающие механизмы. Поэтому мы должны сделать выбор. Если мы идем к концу с этим механизмом, то он должен работать. Если он не работает, мы должны его реформировать. Это будущее Европейского Союза, — подчеркнула глава бельгийской дипломатии. Поделиться

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Будапешт постоянно замедлял помощь ЕС в Украине или вообще отказывался от нее.

Европейский парламент и Германия подвергли сомнению способность Будапешта возглавить Совет ЕС с 1 июля, но, по словам Лябиб, Бельгия настаивала на том, что Венгрия должна выполнять свои обязанности до конца срока.