Згідно з даними Reuters, бензинова криза в країні-агресорці РФ, яку спровокували успішні діпстрайки українських дронів та ракет, стала серйозним ударом для приватних нафтопереробних заводів. Частина з них уже закрилася, а інша — на межі закриття.

Україна щоденно знищує російський бізнес

Згідно з даними західних журналістів, приватні мережі не отримують достатнього обсягу палива через скорочення переробки.

Ба більше, вони втратили можливість дозволити собі робити запаси бензину через високі відсоткові ставки запозичень.

Аналітики звертають увагу на те, що частка таких незалежних заправних станцій становить близько 40% російського паливного ринку.

Співробітниця однієї з АЗС у Бєлгородській області розповіла журналістам, що її керівник вирішив тимчасово закрити заправку, тому що не було бензину.

Заправка в сусідньому селі також закрилася, а на інших просто закінчився бензин, — зізналася росіянка. Поширити

Попри це, стверджується, що заправні станції, які є власністю великих нафтових компаній, продовжують працювати у звичайному режимі.

Першими жертвами бензинової кризи стали Далекий Схід і тимчасово окупований Крим, які відчули проблеми з паливом ще у серпні. Потім бензинова криза, за даними джерел, поширилася на Поволжя, а також південну і центральну Росію. Поширити

Що важливо розуміти, станом на середину вересня дефіцит охопив понад 10 російських регіонів.