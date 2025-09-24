Согласно данным Reuters, бензиновый кризис в стране-агрессорке РФ, спровоцированный успешными дипстрайками украинских дронов и ракет, стал серьезным ударом для частных нефтеперерабатывающих заводов. Часть из них уже закрылась, а другая – на грани закрытия.
Главные тезисы
- По меньшей мере, уже 10 российских регионов чувствуют на себе последствия кризиса.
- Несмотря на это, нефтяные гиганты продолжают работать в обычном режиме.
Украина ежедневно уничтожает российский бизнес
Согласно данным западных журналистов, частные сети не получают достаточного объема топлива из-за сокращения переработки.
Более того, они потеряли возможность позволить себе делать запасы бензина из-за высоких процентных ставок заимствований.
Аналитики обращают внимание на то, что доля таких независимых заправочных станций составляет около 40% российского топливного рынка.
Сотрудница одной из АЗС в Белгородской области рассказала журналистам, что ее руководитель решил временно закрыть заправку, потому что не было бензина.
Несмотря на это, утверждается, что заправочные станции, являющиеся собственностью крупных нефтяных компаний, продолжают работать в обычном режиме.
Что важно понимать, на середину сентября дефицит охватил более 10 российских регионов.
