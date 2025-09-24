Бензиновый кризис поглощает Россию на фоне ежедневных атак Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Бензиновый кризис поглощает Россию на фоне ежедневных атак Украины

Украина ежедневно уничтожает российский бизнес
Читати українською
Источник:  Reuters

Согласно данным Reuters, бензиновый кризис в стране-агрессорке РФ, спровоцированный успешными дипстрайками украинских дронов и ракет, стал серьезным ударом для частных нефтеперерабатывающих заводов. Часть из них уже закрылась, а другая – на грани закрытия.

Главные тезисы

  • По меньшей мере, уже 10 российских регионов чувствуют на себе последствия кризиса.
  • Несмотря на это, нефтяные гиганты продолжают работать в обычном режиме.

Украина ежедневно уничтожает российский бизнес

Согласно данным западных журналистов, частные сети не получают достаточного объема топлива из-за сокращения переработки.

Более того, они потеряли возможность позволить себе делать запасы бензина из-за высоких процентных ставок заимствований.

Аналитики обращают внимание на то, что доля таких независимых заправочных станций составляет около 40% российского топливного рынка.

Сотрудница одной из АЗС в Белгородской области рассказала журналистам, что ее руководитель решил временно закрыть заправку, потому что не было бензина.

Заправка в соседнем селе тоже закрылась, а на других просто кончился бензин, — призналась россиянка.

Несмотря на это, утверждается, что заправочные станции, являющиеся собственностью крупных нефтяных компаний, продолжают работать в обычном режиме.

Первыми жертвами бензинового кризиса стали Дальний Восток и временно оккупированный Крым, испытавшие проблемы с топливом еще в августе. Затем бензиновый кризис, по данным источников, распространился на Поволжье, а также южную и центральную Россию.

Что важно понимать, на середину сентября дефицит охватил более 10 российских регионов.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Атака дронов на Новороссийск — известны первые последствия
Новая "бавовна" в России - что известно
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия вводит круглогодичный призыв в армию — что это значит
призыв
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ отчитывается о поражении нескольких стратегических объектов в России
Генштаб ВСУ
Новые подробности успешных операций Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?