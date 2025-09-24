Бензиновый кризис поглощает Россию на фоне ежедневных атак Украины

Согласно данным Reuters, бензиновый кризис в стране-агрессорке РФ, спровоцированный успешными дипстрайками украинских дронов и ракет, стал серьезным ударом для частных нефтеперерабатывающих заводов. Часть из них уже закрылась, а другая – на грани закрытия.

Украина ежедневно уничтожает российский бизнес

Согласно данным западных журналистов, частные сети не получают достаточного объема топлива из-за сокращения переработки.

Более того, они потеряли возможность позволить себе делать запасы бензина из-за высоких процентных ставок заимствований.

Аналитики обращают внимание на то, что доля таких независимых заправочных станций составляет около 40% российского топливного рынка.

Сотрудница одной из АЗС в Белгородской области рассказала журналистам, что ее руководитель решил временно закрыть заправку, потому что не было бензина.

Заправка в соседнем селе тоже закрылась, а на других просто кончился бензин, — призналась россиянка. Поделиться

Несмотря на это, утверждается, что заправочные станции, являющиеся собственностью крупных нефтяных компаний, продолжают работать в обычном режиме.

Первыми жертвами бензинового кризиса стали Дальний Восток и временно оккупированный Крым, испытавшие проблемы с топливом еще в августе. Затем бензиновый кризис, по данным источников, распространился на Поволжье, а также южную и центральную Россию. Поделиться

Что важно понимать, на середину сентября дефицит охватил более 10 российских регионов.