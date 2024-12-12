Берлінська декларація щодо України. Шість країн Європи та ЄС ухвалили важливий документ

У Берліні 12 грудня відбулась зустріч глав зовнішньополітичних відомств Британії, Іспанії, Італії, Німеччини, Польщі, Франції, України та представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки. За підсумками зустрічі міністри ухвалили Берлінську декларацію.
Головні тези:
- Берлінська декларація підтверджує підтримку та солідарність щодо України з боку країн Європи та ЄС в умовах протистояння російській агресії.
- Документ відзначає, що мета зусиль — перемога України, та закликає до участі Європи в переговорах про мир.
- Берлінська декларація підтримує Формулу миру та визначає шлях до повної євроатлантичної інтеграції України.
- Укладається на підтримці права України на самооборону та обмеженні російського військового потенціалу, засуджуючи подальшу ескалацію агресії.
- Міністри готові надати Україні міцні безпекові гарантії та підтримку, демонструючи єдність з європейськими партнерами у забезпеченні європейської безпеки.
Берлінська декларація щодо України: що відомо
У МЗС пояснили, що Берлінська декларація підтвердила міцну солідарність і рішучу підтримку України з боку партнерів у цей вирішальний момент протистояння російській агресії.
Міністри також підтвердили, що стійка безпека Європи нерозривно пов’язана з відновленням всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України на основі міжнародного права, включно зі Статутом ООН, з повною повагою до суверенітету і територіальної цілісності України.
Важливо, що документ висловлює подальшу підтримку Формулі миру як надійному шляху до такого миру.
Берлінська декларація, за даними МЗС, чітко наголошує на підтримці партнерами України на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО, а також на шляху до вступу в ЄС.
Що ще затверджує Берлінська декларація
Документ наголошує на підтримці права України на самооборону в захисті від російської агресії та суворо засуджує подальшу ескалацію з боку Росії
Декларація засвідчує намір й надалі обмежувати нарощування російських військових спроможностей та чинити додатковий тиск на джерела доходів Кремля, в тому числі від енергетики, а також готовність до надання України міцних безпекових гарантій, включно з надійною довгостроковою військовою та фінансовою підтримкою.
А міністри тим часом засвідчили готовність до єдності з європейськими та трансатлантичними партнерами в обговореннях та діях щодо європейської безпеки, архітектура якої має ґрунтуватися на принципах Статуту ООН та ОБСЄ.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-