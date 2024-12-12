Берлинская декларация насчет Украины. Шесть стран Европы и ЕС приняли важный документ

В Берлине 12 декабря состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Британии, Испании, Италии, Германии, Польши, Франции, Украины и представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По итогам встречи министры приняли Берлинскую декларацию.
Главные тезисы
- Берлинская декларация утверждает поддержку и солидарность стран Европы и ЕС в борьбе с российской агрессией по отношению к Украине.
- Документ призывает к участию Европы в переговорах о мире и поддерживает Формулу мира как путь к полной евроатлантической интеграции Украины.
- Министры выразили готовность предоставить Украине крепкие гарантии и поддержку безопасности, включая увеличение военной, экономической и финансовой помощи.
- Берлинская декларация подтверждает право Украины на самооборону, осуждает дальнейшую агрессию со стороны России и намерение ограничивать российский военный потенциал.
- Министры подчеркнули готовность к единству с европейскими и трансатлантическими партнерами по вопросам европейской безопасности и стремление создать стабильный и справедливый мир на основе международного права.
Берлинская декларация по Украине: что известно
В МИДе пояснили, что Берлинская декларация подтвердила крепкую солидарность и решительную поддержку Украины со стороны партнеров в этот решающий момент противостояния российской агрессии.
Министры также подтвердили, что устойчивая безопасность Европы неразрывно связана с восстановлением всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины на основе международного права, включая Устав ООН, с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.
Важно, что документ выражает дальнейшую поддержку Формули мира как надежного пути к такому миру.
Берлинская декларация, по данным МИД, четко подчеркивает поддержку партнерами Украины на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, а также на пути к вступлению в ЕС.
Что еще утверждает Берлинская декларация
Документ отмечает поддержку права Украины на самооборону в защите от российской агрессии и строго осуждает дальнейшую эскалацию со стороны России
Декларация подтверждает намерение и дальше ограничивать наращивание российских военных способностей и оказывать дополнительное давление на источники доходов Кремля, в том числе от энергетики, а также готовность к предоставлению Украины крепких гарантий безопасности, включая надежную долгосрочную военную и финансовую поддержку.
А министры тем временем подтвердили готовность к единству с европейскими и трансатлантическими партнерами в обсуждениях и действиях по европейской безопасности, архитектура которой должна основываться на принципах Устава ООН и ОБСЕ.
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