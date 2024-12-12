Берлинская декларация насчет Украины. Шесть стран Европы и ЕС приняли важный документ

В Берлине 12 декабря состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Британии, Испании, Италии, Германии, Польши, Франции, Украины и представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По итогам встречи министры приняли Берлинскую декларацию.

Берлинская декларация по Украине: что известно

В МИДе пояснили, что Берлинская декларация подтвердила крепкую солидарность и решительную поддержку Украины со стороны партнеров в этот решающий момент противостояния российской агрессии.

Из важнейших элементов документа следует отметить, что декларация четко отмечает, что целью усилий является победа Украины. Документ отмечает, что переговоры о мире для Украины не могут проводиться без Украины и европейцев на ее стороне. Поделиться

Министры также подтвердили, что устойчивая безопасность Европы неразрывно связана с восстановлением всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины на основе международного права, включая Устав ООН, с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Важно, что документ выражает дальнейшую поддержку Формули мира как надежного пути к такому миру.

Берлинская декларация, по данным МИД, четко подчеркивает поддержку партнерами Украины на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, а также на пути к вступлению в ЕС.

Министры также отметили готовность увеличения военной, экономической и финансовой помощи Украине, включая мобилизацию дополнительного европейского финансирования, а также они готовы быстро реализовать решения Группы Семи о выделении Украине кредита в 50 млрд долл. США для покрытия ее неотложных потребностей, включая военные нужды. Поделиться

Что еще утверждает Берлинская декларация

Документ отмечает поддержку права Украины на самооборону в защите от российской агрессии и строго осуждает дальнейшую эскалацию со стороны России

Декларация подтверждает намерение и дальше ограничивать наращивание российских военных способностей и оказывать дополнительное давление на источники доходов Кремля, в том числе от энергетики, а также готовность к предоставлению Украины крепких гарантий безопасности, включая надежную долгосрочную военную и финансовую поддержку.

А министры тем временем подтвердили готовность к единству с европейскими и трансатлантическими партнерами в обсуждениях и действиях по европейской безопасности, архитектура которой должна основываться на принципах Устава ООН и ОБСЕ.