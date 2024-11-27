Зеленский уверен во вступлении Украины в ЕС — когда это произойдет

Украина сможет присоединиться к Европейскому союзу во время работы нового состава Еврокомиссии. Его мандат продлится пять лет.
Главные тезисы
- Украина сможет присоединиться к Европейскому союзу во время работы нового состава Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляен.
- Зеленский выразил уверенность в скором вступлении Украины в ЕС, ожидая этого события в течение пяти лет.
- Новый состав Еврокомиссии представлен странами-членами ЕС, такими как Эстония, Литва и Словения, что способствует евроинтеграции Украины.
- Урсула фон дер Ляен возглавила новый состав Еврокомиссии, который начнет работу с 1 декабря, обещая укрепить объединенную Европу и роль ЕС как глобального лидера.
- В основе стратегии вступления Украины в Евросоюз лежит совместная работа и поддержка со стороны ЕС, о чем заявил Владимир Зеленский.
Зеленский верит в скорейшее вступление Украины в ЕС
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в X (Twitter).
Глава государства приветствовал утверждение Европейским парламентом нового состава Еврокомиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляен.
Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что Украине удастся присоединиться к Евросоюзу в течение пяти лет во время новой коллегии Еврокомиссии.
Щиро вітаю Урсулу фон дер Ляєн із затвердженням нового складу Колегії комісарів.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2024
Бажаю новому складу Єврокомісії успіху у зміцненні об’єднаної Європи та посиленні ролі ЄС як глобального лідера. Очікуємо на продовження нашої плідної співпраці з ключових питань стратегічного…
Обновленный состав Еврокомиссии: что известно
После проведения евровыборов Европейский парламент избрал Урсулу фон дер Ляен президентом Европейской комиссии. Это второй термин фон дер Ляен в должности главы Еврокомиссии.
В сентябре она представила новый состав Еврокомиссии. Коллегия состоит из 26 еврокомиссаров. Каждая страна ЕС выдвинула по одному представителю в состав Еврокомиссии, кроме Германии. Эту страну в Еврокомиссии представляет президент Урсула фон дер Ляен.
Так, одну из главных должностей в ЕС получила бывшая премьер Эстонии Кая Каллас, которая поддерживает Украину. Она стала главой дипломатии ЕС. Кроме того, представитель Литвы Андрюс Кубилюс занял пост еврокомиссара по обороне и космосу. Еврокомиссаром по расширению стала представительница Словении Марта Кос.
27 ноября Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии. Новая коллегия начнет работу с 1 декабря.
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