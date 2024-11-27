Зеленский уверен во вступлении Украины в ЕС — когда это произойдет

Украина сможет присоединиться к Европейскому союзу во время работы нового состава Еврокомиссии. Его мандат продлится пять лет.

Зеленский верит в скорейшее вступление Украины в ЕС

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в X (Twitter).

Глава государства приветствовал утверждение Европейским парламентом нового состава Еврокомиссии во главе с президентом Урсулой фон дер Ляен.

Поздравляю Урсулу фон дер Ляен с утверждением нового состава Коллегии комиссаров. Желаю новый состав Еврокомиссии успеха в укреплении объединенной Европы и усилении роли ЕС как глобального лидера. Ожидаем продолжения нашего плодотворного сотрудничества по ключевым вопросам стратегической повестки дня Украина — ЕС. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что Украине удастся присоединиться к Евросоюзу в течение пяти лет во время новой коллегии Еврокомиссии.

Уверены, что при работе этого состава Европейской комиссии Украина достигнет своей стратегической цели — членства в Европейском Союзе. Поделиться

Щиро вітаю Урсулу фон дер Ляєн із затвердженням нового складу Колегії комісарів.



Бажаю новому складу Єврокомісії успіху у зміцненні об’єднаної Європи та посиленні ролі ЄС як глобального лідера. Очікуємо на продовження нашої плідної співпраці з ключових питань стратегічного… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2024

Обновленный состав Еврокомиссии: что известно

После проведения евровыборов Европейский парламент избрал Урсулу фон дер Ляен президентом Европейской комиссии. Это второй термин фон дер Ляен в должности главы Еврокомиссии.

В сентябре она представила новый состав Еврокомиссии. Коллегия состоит из 26 еврокомиссаров. Каждая страна ЕС выдвинула по одному представителю в состав Еврокомиссии, кроме Германии. Эту страну в Еврокомиссии представляет президент Урсула фон дер Ляен.

Так, одну из главных должностей в ЕС получила бывшая премьер Эстонии Кая Каллас, которая поддерживает Украину. Она стала главой дипломатии ЕС. Кроме того, представитель Литвы Андрюс Кубилюс занял пост еврокомиссара по обороне и космосу. Еврокомиссаром по расширению стала представительница Словении Марта Кос.