Зеленський впевнений у вступі України до ЄС — коли це відбудеться

Україна зможе приєднатися до Європейського Союзу під час роботи нового складу Єврокомісії. Його мандат триватиме п'ять років.
Головні тези:
- Зеленський висловив впевненість у вступі України до ЄС за часів нової колегії Єврокомісії.
- Урсула фон дер Ляєн очолила новий склад Єврокомісії, що може сприяти євроінтеграції України.
- Україна може приєднатися до Євросоюзу протягом п'яти років згідно з прогнозами Зеленського.
- У новій колегії Єврокомісії представлені країни-члени ЄС та підтримка України в особі Естонії, Литви та Словенії.
- 27 листопада Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії, який почне роботу з 1 грудня.
Зеленський вірить у якнайскоріший вступ України до ЄС
Про це Президент України Володимир Зеленский повідомив у X (Twitter).
Глава держави привітав затвердження Європейським парламентом нового складу Єврокомісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн.
Крім того, Зеленський висловив впевненість, що Україні вдасться приєднатися до Євросоюзу протягом п'яти років під час роботи нової колегії Єврокомісії.
Щиро вітаю Урсулу фон дер Ляєн із затвердженням нового складу Колегії комісарів.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2024
Бажаю новому складу Єврокомісії успіху у зміцненні об’єднаної Європи та посиленні ролі ЄС як глобального лідера. Очікуємо на продовження нашої плідної співпраці з ключових питань стратегічного…
Оновлений склад Єврокомісії: що відомо
Після проведення євровиборів Європейський парламент обрав Урсулу фон дер Ляєн президенткою Європейської комісії. Це другий термін фон дер Ляєн на посаді очільниці Єврокомісії.
У вересні вона представила новий склад Єврокомісії. Колегія складається з 26 єврокомісарів. Кожна країна ЄС висунула по одному представнику до складу Єврокомісії, крім Німеччини. Цю країну в Єврокомісії представляє президент Урсула фон дер Ляєн.
Так, одну з найголовніших посад в ЄС отримала колишня прем'єрка Естонії Кая Каллас, яка підтримує Україну. Вона стала очільницею дипломатії ЄС. Крім того, представник Литви Андрюс Кубілюс обійняв посаду єврокомісара з питань оборони та космосу. Єврокомісаром з питань розширення стала представниця Словенії Марта Кос.
27 листопада Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії. Нова колегія почне роботу з 1 грудня.
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