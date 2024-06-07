Єврокомісія підтримує початок переговорів щодо вступу України в ЄС
Категорія
Україна
Дата публікації

Єврокомісія підтримує початок переговорів щодо вступу України в ЄС

Денис Шмигаль
єс

Європейська комісія підтримує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Головні тези:

  • Європейська комісія підтримує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.
  • Україна та Молдова достатньо готові до формального початку переговорів про вступ до ЄС.
  • Україна виконала всі необхідні кроки з реформування, що було вимогою для початку офіційних переговорів.
  • Угода про вступ України в ЄС знаходиться на етапі початку переговорів, що відкриває нові можливості для країни.
  • Шлях України до членства в ЄС розпочався ще в 2022 році, і країна активно продовжує зусилля для євроінтеграції.

Єврокомісія рекомендує розпочати переговори з Україною про вступ

Як відзначили в Єврокомісії, Україна та Молдова достатньо готові до формального початку переговорів про вступ до ЄС.

Україна, своєю чергою, повністю виконала всі чотири кроки з реформування, а Молдова — три. Реформування було необхідним для початку офіційних переговорів. Щодо Києва це стосувалось:

  • боротьби з корупцією;

  • деолігархізацією;

  • захисту національних меншин;

  • обмеження на політичне лобіювання.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував за позитивну оцінку євроінтеграційного прогресу України.

В озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи. Тепер ми очікуємо від наших європейський партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця. Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора, — написав Шмигаль.

Шлях України до членства в ЄС

Нагадаємо, що Україна подала заяву на членство в ЄС наприкінці лютого 2022 року, лише через кілька днів після початку Росією повномасштабної війни.

У червні 2022 року Європейська комісія представила свої висновки щодо заяви, і того ж місяця усі держави-члени ЄС надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Вже 8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною щодо вступу, а 2024 року в грудні Єврорада ухвалила рішення про відкриття переговорів з Україною щодо вступу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України в ЄС. Угорщина блокує рішення про старт переговорів
Віктор Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС хоче прискорити початок переговорів щодо вступу України
Прапори України та ЄС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Єврокомісія запропонує у червні почати переговори щодо вступу України в ЄС — FT
єс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?