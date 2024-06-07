Єврокомісія підтримує початок переговорів щодо вступу України в ЄС

Європейська комісія підтримує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.
Головні тези:
- Європейська комісія підтримує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.
- Україна та Молдова достатньо готові до формального початку переговорів про вступ до ЄС.
- Україна виконала всі необхідні кроки з реформування, що було вимогою для початку офіційних переговорів.
- Угода про вступ України в ЄС знаходиться на етапі початку переговорів, що відкриває нові можливості для країни.
- Шлях України до членства в ЄС розпочався ще в 2022 році, і країна активно продовжує зусилля для євроінтеграції.
Єврокомісія рекомендує розпочати переговори з Україною про вступ
Як відзначили в Єврокомісії, Україна та Молдова достатньо готові до формального початку переговорів про вступ до ЄС.
Україна, своєю чергою, повністю виконала всі чотири кроки з реформування, а Молдова — три. Реформування було необхідним для початку офіційних переговорів. Щодо Києва це стосувалось:
боротьби з корупцією;
деолігархізацією;
захисту національних меншин;
обмеження на політичне лобіювання.
Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував за позитивну оцінку євроінтеграційного прогресу України.
Шлях України до членства в ЄС
Нагадаємо, що Україна подала заяву на членство в ЄС наприкінці лютого 2022 року, лише через кілька днів після початку Росією повномасштабної війни.
У червні 2022 року Європейська комісія представила свої висновки щодо заяви, і того ж місяця усі держави-члени ЄС надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
Вже 8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною щодо вступу, а 2024 року в грудні Єврорада ухвалила рішення про відкриття переговорів з Україною щодо вступу.
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