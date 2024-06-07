Єврокомісія підтримує початок переговорів щодо вступу України в ЄС

Єврокомісія рекомендує розпочати переговори з Україною про вступ

Як відзначили в Єврокомісії, Україна та Молдова достатньо готові до формального початку переговорів про вступ до ЄС.

Україна, своєю чергою, повністю виконала всі чотири кроки з реформування, а Молдова — три. Реформування було необхідним для початку офіційних переговорів. Щодо Києва це стосувалось:

боротьби з корупцією;

деолігархізацією;

захисту національних меншин;

обмеження на політичне лобіювання.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував за позитивну оцінку євроінтеграційного прогресу України.

В озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи. Тепер ми очікуємо від наших європейський партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця. Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора, — написав Шмигаль. Поширити

Шлях України до членства в ЄС

Нагадаємо, що Україна подала заяву на членство в ЄС наприкінці лютого 2022 року, лише через кілька днів після початку Росією повномасштабної війни.

У червні 2022 року Європейська комісія представила свої висновки щодо заяви, і того ж місяця усі держави-члени ЄС надали Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Вже 8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною щодо вступу, а 2024 року в грудні Єврорада ухвалила рішення про відкриття переговорів з Україною щодо вступу.