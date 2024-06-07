Еврокомиссия поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в ЕС
Категория
Украина
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Еврокомиссия поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в ЕС

Денис Шмыгаль
ес
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Европейская комиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Главные тезисы

  • Еврокомиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, рекомендуя начать формальные переговоры.
  • Украина и Молдова считаются достаточно готовыми к началу переговоров по вступлению в ЕС, после выполнения необходимых шагов по реформированию.
  • Денис Шмигаль поблагодарил за положительную оценку евроинтеграционного прогресса Украины, выражая ожидание начала переговоров о членстве в Евросоюзе.

Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении

Как отметили в Еврокомиссии, Украина и Молдова достаточно готовы к формальному началу переговоров по вступлению в ЕС.

Украина в свою очередь полностью выполнила все четыре шага по реформированию, а Молдова — три. Реформирование было необходимо для начала официальных переговоров. Относительно Киева это касалось:

  • борьба с коррупцией;

  • деолигархизацией;

  • защиты национальных меньшинств;

  • ограничение на политическое лоббирование.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмигаль поблагодарил за положительную оценку евроинтеграционного прогресса Украины.

В озвученном заключении ЕК говорится, что Украина продолжает системные усилия по присоединению к ЕС и выполнила все 4 дополнительных шага-реформы. Теперь мы ожидаем от наших европейских партнеров следующий шаг – начало переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце. Украинский народ ежедневно борется за право быть в кругу европейской семьи в войне против российского агрессора, — написал Шмигаль.

Путь Украины к членству в ЕС

Напомним, что Украина подала заявление на членство в ЕС в конце февраля 2022 года, спустя всего несколько дней после начала Россией полномасштабной войны.

В июне 2022 года Европейская комиссия представила свои выводы по заявлению, и в тот же месяц все государства-члены ЕС предоставили Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Уже 8 ноября 2023 года Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении, а в 2024 году в декабре Евросовет принял решение об открытии переговоров с Украиной о вступлении.

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