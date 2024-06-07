Еврокомиссия поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в ЕС

Европейская комиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
Главные тезисы
- Еврокомиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, рекомендуя начать формальные переговоры.
- Украина и Молдова считаются достаточно готовыми к началу переговоров по вступлению в ЕС, после выполнения необходимых шагов по реформированию.
- Денис Шмигаль поблагодарил за положительную оценку евроинтеграционного прогресса Украины, выражая ожидание начала переговоров о членстве в Евросоюзе.
Еврокомиссия рекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении
Как отметили в Еврокомиссии, Украина и Молдова достаточно готовы к формальному началу переговоров по вступлению в ЕС.
Украина в свою очередь полностью выполнила все четыре шага по реформированию, а Молдова — три. Реформирование было необходимо для начала официальных переговоров. Относительно Киева это касалось:
борьба с коррупцией;
деолигархизацией;
защиты национальных меньшинств;
ограничение на политическое лоббирование.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмигаль поблагодарил за положительную оценку евроинтеграционного прогресса Украины.
Путь Украины к членству в ЕС
Напомним, что Украина подала заявление на членство в ЕС в конце февраля 2022 года, спустя всего несколько дней после начала Россией полномасштабной войны.
В июне 2022 года Европейская комиссия представила свои выводы по заявлению, и в тот же месяц все государства-члены ЕС предоставили Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
Уже 8 ноября 2023 года Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении, а в 2024 году в декабре Евросовет принял решение об открытии переговоров с Украиной о вступлении.
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