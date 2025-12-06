"Без слів". У Кремлі знайшли для Путіна нового друга
За словами головного радника Кремля з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова, російський диктатор Володимир Путін дуже сильно здружився зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом на тлі проведення мирних перемовин щодо завершення війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Путін та Віткофф провели вже шосту зустріч, що зміцнило їхні стосунки.
  • Однак це не посприяло тому, щоб глава Кремля згодився на пропозиції США,

Віткофф став другом Путіна

Як стверджує Ушаков, Віткофф та Путін досягли такого рівня взаєморозуміння, який зробив їхні останні переговори "справді дружніми".

Він також звернув увагу що зустріч російського диктатора з американською делегацією тривала аж п’ять годин.

Радник глави Кремля стверджує, що у центрі уваги сторін був саме новий мирний план врегулювання війни російсько-української війни.

Ушаков публічно визнав той факт, що Путін та Віткофф зустрічалися уже шість разів.

За його словами, це мало неабиякий вплив на хід перемовин.

"Я б сказав, що тон — і я не боюся цього сказати — був конструктивним і дружнім. Путін добре знає Віткоффа… Вони розуміють один одного без слів, — запевняє радник Кремля.

Ушаков також додав, що участь Джареда Кушнера, якого неочікувано для РФ включили до переговорів, також зіграла свою роль:

Поряд зі шармом та дружелюбністю Віткоффа, він додав елемент системного підходу.

