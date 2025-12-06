По словам главного советника Кремля по внешней политике Юрия Ушакова, российский диктатор Владимир Путин очень сильно сдружился со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом на фоне проведения мирных переговоров по завершению войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Путин и Виткофф провели уже шестую встречу, что укрепило их отношения.
- Однако это не посодействовало тому, чтобы глава Кремля согласился на предложения США.
Виткофф стал другом Путина
Как утверждает Ушаков, Виткофф и Путин достигли такого уровня взаимопонимания, который сделал их последние переговоры действительно дружественными.
Он также обратил внимание на то, что встреча российского диктатора с американской делегацией длилась целых пять часов.
Советник главы Кремля утверждает, что в центре внимания сторон был новый мирный план урегулирования войны российско-украинской войны.
Ушаков публично признал тот факт, что Путин и Виткофф встречались уже шесть раз.
По его словам, это оказало большое влияние на ход переговоров.
Ушаков также добавил, что участие Джареда Кушнера, которого неожиданно для РФ включили в переговоры, также сыграло свою роль:
