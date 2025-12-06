"Без слов". В Кремле нашли для Путина нового друга
Категория
Политика
Дата публикации

"Без слов". В Кремле нашли для Путина нового друга

Виткофф стал другом Путина
Читати українською
Источник:  Reuters

По словам главного советника Кремля по внешней политике Юрия Ушакова, российский диктатор Владимир Путин очень сильно сдружился со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом на фоне проведения мирных переговоров по завершению войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Путин и Виткофф провели уже шестую встречу, что укрепило их отношения.
  • Однако это не посодействовало тому, чтобы глава Кремля согласился на предложения США.

Виткофф стал другом Путина

Как утверждает Ушаков, Виткофф и Путин достигли такого уровня взаимопонимания, который сделал их последние переговоры действительно дружественными.

Он также обратил внимание на то, что встреча российского диктатора с американской делегацией длилась целых пять часов.

Советник главы Кремля утверждает, что в центре внимания сторон был новый мирный план урегулирования войны российско-украинской войны.

Ушаков публично признал тот факт, что Путин и Виткофф встречались уже шесть раз.

По его словам, это оказало большое влияние на ход переговоров.

Я бы сказал, что тон — и я не боюсь этого сказать — был конструктивным и дружественным. Путин хорошо знает Виткоффа... Они понимают друг друга без слов, — уверяет советник Кремля.

Ушаков также добавил, что участие Джареда Кушнера, которого неожиданно для РФ включили в переговоры, также сыграло свою роль:

Наряду со шармом и дружелюбием Виткоффа он добавил элемент системного подхода.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Индийская журналистка загнала Путина в тупик вопросами об Украине — видео
Индийская журналистка не испугалась Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
10.22.24. Партизаны распространяют тайный шифр на оккупированных территориях Украины
На ВОТ Украины также поздравляют ВСУ с праздником
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина эпично "поздравила" Россию с Днем ВСУ — видео
Генштаб ВСУ
Украина продолжает уничтожать силы России

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?