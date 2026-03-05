Безпілотник РФ ударив по іноземному судну у Чорноморську — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Безпілотник РФ ударив по іноземному судну у Чорноморську — є постраждалі

Олег Кіпер / Одеська ОВА
рятувальник

Російська армія ввечері 4 березня запустила ударні дрони по порту Чорноморська на Одещині. Під прицілом було цивільне судно під прапором Панами, є поранені.

Головні тези:

  • Російський безпілотник наніс удар по іноземному судну у Чорноморську, що призвело до поранень членів екіпажу.
  • Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА, інформував про атаку на цивільне судно в акваторії Чорного моря, яке перевозило кукурудзу.

Російський дрон атакував цивільне судно у Чорноморську

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ворожий удар по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Є постраждалі серед членів екіпажу.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Начальник Одеської ОВА

Кіпер зазначив, що удару було завдано в акваторії Чорного моря під час виходу судна під прапором Панами з порту Чорноморська.

Судно перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Проведено заходи з надання допомоги та евакуації людей.




