Безпілотник РФ ударив по іноземному судну у Чорноморську — є постраждалі

Російська армія ввечері 4 березня запустила ударні дрони по порту Чорноморська на Одещині. Під прицілом було цивільне судно під прапором Панами, є поранені.
Головні тези:
- Російський безпілотник наніс удар по іноземному судну у Чорноморську, що призвело до поранень членів екіпажу.
- Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА, інформував про атаку на цивільне судно в акваторії Чорного моря, яке перевозило кукурудзу.
Російський дрон атакував цивільне судно у Чорноморську
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Кіпер зазначив, що удару було завдано в акваторії Чорного моря під час виходу судна під прапором Панами з порту Чорноморська.
Судно перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Проведено заходи з надання допомоги та евакуації людей.
