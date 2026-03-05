Безпілотник РФ ударив по іноземному судну у Чорноморську — є постраждалі

Російська армія ввечері 4 березня запустила ударні дрони по порту Чорноморська на Одещині. Під прицілом було цивільне судно під прапором Панами, є поранені.

Російський дрон атакував цивільне судно у Чорноморську

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ворожий удар по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Є постраждалі серед членів екіпажу. Олег Кіпер Начальник Одеської ОВА

Кіпер зазначив, що удару було завдано в акваторії Чорного моря під час виходу судна під прапором Панами з порту Чорноморська.