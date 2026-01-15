РФ ударила балістикою по Чорноморську — пошкоджено портову інфраструктуру, є поранений
Україна
РФ ударила балістикою по Чорноморську — пошкоджено портову інфраструктуру, є поранений

Олексій Кулеба
порт
Унаслідок ракетного удару РФ по порту Чорноморськ вдень 15 січня пошкоджено цивільне судно, одна людина поранена.

  • У результаті ракетного удару Росією по порту Чорноморськ було пошкоджено цивільне судно та поранена одна людина.
  • Під час атаки балістичною ракетою по причалу порту у Чорноморську було пошкоджено три контейнери, що призвело до витоку олії.

Росія атакувала порт Чорноморськ: є поранений

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Балістичною ракетою атаковано причал Чорноморського порту, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти. На жаль, поранено одного члена екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога.

За інформацією Кулеби, судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Внаслідок удару було пошкоджено три контейнери і стався витік олії.

Атака РФ по Чорноморську

Наразі для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження. Усі відповідні служби працюють на місці.

Віцепрем’єр-міністр підкреслив, що Україна продовжує забезпечувати роботу портів і виконувати свої міжнародні зобов’язання, попри постійні атаки агресора.

