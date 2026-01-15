РФ ударила балістикою по Чорноморську — пошкоджено портову інфраструктуру, є поранений

Унаслідок ракетного удару РФ по порту Чорноморськ вдень 15 січня пошкоджено цивільне судно, одна людина поранена.

Росія атакувала порт Чорноморськ: є поранений

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Балістичною ракетою атаковано причал Чорноморського порту, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти. На жаль, поранено одного члена екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога.

За інформацією Кулеби, судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Внаслідок удару було пошкоджено три контейнери і стався витік олії.

Атака РФ по Чорноморську

Наразі для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження. Усі відповідні служби працюють на місці.