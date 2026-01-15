РФ ударила балістикою по Чорноморську — пошкоджено портову інфраструктуру, є поранений

Унаслідок ракетного удару РФ по порту Чорноморськ вдень 15 січня пошкоджено цивільне судно, одна людина поранена.
Головні тези:
- У результаті ракетного удару Росією по порту Чорноморськ було пошкоджено цивільне судно та поранена одна людина.
- Під час атаки балістичною ракетою по причалу порту у Чорноморську було пошкоджено три контейнери, що призвело до витоку олії.
Росія атакувала порт Чорноморськ: є поранений
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Балістичною ракетою атаковано причал Чорноморського порту, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти. На жаль, поранено одного члена екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога.
За інформацією Кулеби, судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Внаслідок удару було пошкоджено три контейнери і стався витік олії.
Наразі для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження. Усі відповідні служби працюють на місці.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-