РФ ударила баллистикой по Черноморску — повреждена портовая инфраструктура, есть раненый
РФ ударила баллистикой по Черноморску — повреждена портовая инфраструктура, есть раненый

Алексей Кулеба
Черноморск
Read in English
Читати українською

В результате ракетного удара РФ по порту Черноморск днем 15 января повреждено гражданское судно, один человек ранен.

Главные тезисы

  • 15 января Россия нанесла удар баллистикой по порту Черноморск, повредив гражданское судно.
  • В результате атаки по причалу порта повреждены три контейнера и произошла утечка масла.
  • Один член экипажа гражданского судна под флагом Мальты был ранен и получает необходимую медицинскую помощь.

Россия атаковала порт Черноморск: есть раненый

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Баллистической ракетой атакован причал Черноморского порта, где находилось гражданское судно под флагом Мальты. К сожалению, ранен один член экипажа. Сейчас ему оказывается необходимая помощь.

По информации Кулебы, судно готовилось к перевозке контейнерного груза. В результате удара были повреждены три контейнера и произошла утечка масла.

Атака РФ по Черноморску

Для локализации последствий устанавливается боновое заграждение. Все службы работают на месте.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что Украина продолжает обеспечивать работу портов и выполнять свои международные обязательства, несмотря на постоянные атаки агрессора.

