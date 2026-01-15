РФ ударила баллистикой по Черноморску — повреждена портовая инфраструктура, есть раненый

В результате ракетного удара РФ по порту Черноморск днем 15 января повреждено гражданское судно, один человек ранен.
Главные тезисы
- 15 января Россия нанесла удар баллистикой по порту Черноморск, повредив гражданское судно.
- В результате атаки по причалу порта повреждены три контейнера и произошла утечка масла.
- Один член экипажа гражданского судна под флагом Мальты был ранен и получает необходимую медицинскую помощь.
Россия атаковала порт Черноморск: есть раненый
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Баллистической ракетой атакован причал Черноморского порта, где находилось гражданское судно под флагом Мальты. К сожалению, ранен один член экипажа. Сейчас ему оказывается необходимая помощь.
По информации Кулебы, судно готовилось к перевозке контейнерного груза. В результате удара были повреждены три контейнера и произошла утечка масла.
Для локализации последствий устанавливается боновое заграждение. Все службы работают на месте.
