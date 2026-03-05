Беспилотник РФ ударил по иностранному судну в Черноморске — есть пострадавшие
Украина
Беспилотник РФ ударил по иностранному судну в Черноморске — есть пострадавшие

Олег Кипер / Одесская ОВА
пожарный
Российская армия вечером 4 марта запустила ударные дроны по порту Черноморска в Одесской области. Под прицелом было гражданское судно под флагом Панамы, ранены.

  • Российская армия запустила ударные дроны по порту Черноморска в Одесской области, нанеся удар по иностранному судну.
  • Гражданское судно под флагом Панамы, перевозившее кукурузу, оказалось под прицелом российского беспилотника.

Российский дрон атаковал гражданское судно в Черноморске

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Вражеский удар по гражданскому судну в акватории Черного моря. Имеются пострадавшие среди членов экипажа.

Олег Кипер

Олег Кипер

Начальник Одесской ОВА

Кипер отметил, что удар был нанесен в акватории Черного моря при выходе судна под флагом Панамы из порта Черноморска.

Судно перевозило кукурузу. В результате атаки пострадали среди членов экипажа. Проведены мероприятия по оказанию помощи и эвакуации людей.

