Беспилотник РФ ударил по иностранному судну в Черноморске — есть пострадавшие

Российская армия вечером 4 марта запустила ударные дроны по порту Черноморска в Одесской области. Под прицелом было гражданское судно под флагом Панамы, ранены.
Главные тезисы
- Российская армия запустила ударные дроны по порту Черноморска в Одесской области, нанеся удар по иностранному судну.
- Гражданское судно под флагом Панамы, перевозившее кукурузу, оказалось под прицелом российского беспилотника.
Российский дрон атаковал гражданское судно в Черноморске
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Кипер отметил, что удар был нанесен в акватории Черного моря при выходе судна под флагом Панамы из порта Черноморска.
Судно перевозило кукурузу. В результате атаки пострадали среди членов экипажа. Проведены мероприятия по оказанию помощи и эвакуации людей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-