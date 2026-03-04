Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции в Одесской области — есть раненые
Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции в Одесской области — есть раненые

ракета
Днем 4 марта враг нанес ракетный удар по югу Одещины, есть раненые.

Главные тезисы

  • Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции в Одесской области, повреждено административное здание.
  • Три человека, включая двух детей, пострадали в результате атаки.
  • Состояние пострадавших средней и тяжелой степени тяжести, медицинская помощь оказывается.

Россия атаковала железную дорогу в Одесской области: ранены дети

Под атаку попали объект транспортной инфраструктуры. В результате удара повреждено административное здание.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

К сожалению, по предварительной информации, три человека пострадали, среди них двое детей. Все в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Данные о пострадавших уточняются.

Позже Кипер добавил, что количество пострадавших возросло.

Число пострадавших в результате ракетного удара возросло до четырех человек. Состояние троих из них, в том числе двоих детей — средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

