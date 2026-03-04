Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции в Одесской области — есть раненые

Днем 4 марта враг нанес ракетный удар по югу Одещины, есть раненые.
Главные тезисы
- Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции в Одесской области, повреждено административное здание.
- Три человека, включая двух детей, пострадали в результате атаки.
- Состояние пострадавших средней и тяжелой степени тяжести, медицинская помощь оказывается.
Россия атаковала железную дорогу в Одесской области: ранены дети
Под атаку попали объект транспортной инфраструктуры. В результате удара повреждено административное здание.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Позже Кипер добавил, что количество пострадавших возросло.
