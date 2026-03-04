Росія завдала ракетного удару по залізничній станції на Одещині — є поранені

Удень 4 березня ворог завдав ракетного удару по півдню Одещини, є поранені.
Головні тези:
- Росія здійснила ракетний удар по залізничній станції на Одещині, що призвело до поранень чотирьох людей, включаючи двох дітей.
- Обʼєкт транспортної інфраструктури постраждав внаслідок атаки, адміністративна будівля отримала значні пошкодження.
Росія атакувала залізницю на Одещині: поранені діти
Під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури. Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Пізніше Кіпер додав, що кількість постраждалих зросла.
