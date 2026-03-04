Росія завдала ракетного удару по залізничній станції на Одещині — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала ракетного удару по залізничній станції на Одещині — є поранені

Олег Кіпер / Одеська ОВА
ракета

Удень 4 березня ворог завдав ракетного удару по півдню Одещини, є поранені.

Головні тези:

  • Росія здійснила ракетний удар по залізничній станції на Одещині, що призвело до поранень чотирьох людей, включаючи двох дітей.
  • Обʼєкт транспортної інфраструктури постраждав внаслідок атаки, адміністративна будівля отримала значні пошкодження.

Росія атакувала залізницю на Одещині: поранені діти

Під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури. Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На жаль, за попередньою інформацією, троє людей постраждали, серед них двоє дітей. Всі у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Начальник Одеської ОВА

Пізніше Кіпер додав, що кількість постраждалих зросла.

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару зросла до чотирьох людей. Стан трьох із них, зокрема, двох дітей - середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала ударів по Одесі — постраждали 6 людей
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Нова атака Росії на Одесу та область - які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Рятувальники виявили загиблого чоловіка під завалами в Одесі
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Атака РФ на Одесу - відомо про першу жертву
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські загарбники вбили одну людину в Одесі та ще двох поранили на Київщині
ДСНС України
Росія знову атакувала Україну - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?