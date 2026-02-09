Безпілотники РФ масовано атакували Шахтарське — 9 поранених

У Шахтарському Синельниківського району Дніпропетровської області внаслідок атаки російських безпілотників у ніч проти 9 лютого постраждали дев'ятеро людей.
Головні тези:
- Російські безпілотники масовано атакували Шахтарське, що призвело до травмування дев'ятьох людей.
- Внаслідок атаки сталася пожежа в будинках та гаражі, є постраждалі в лікарні.
- Армія РФ також атакувала інші населені пункти у Дніпропетровській області за допомогою артилерії та FPV-дронів.
Росія атакувала Шахтарське: є постраждалі
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.
Усі поранені доправлені до лікарні. 57-річна жінка перебуває у важкому стані. Решта у стані середньої тяжкості.
Горіла триповерхівка, пошкоджені дах і перекриття. Ще в одному багатоквартирному будинку побиті вікна. Горів гараж.
Безпілотником росіяни поцілили також по Васильківській громаді. Виникла пожежа. Пошкоджені три приватні оселі.
