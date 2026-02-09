Безпілотники РФ масовано атакували Шахтарське — 9 поранених
Безпілотники РФ масовано атакували Шахтарське — 9 поранених

Шахтарське
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

У Шахтарському Синельниківського району Дніпропетровської області внаслідок атаки російських безпілотників у ніч проти 9 лютого постраждали дев'ятеро людей.

Головні тези:

  • Російські безпілотники масовано атакували Шахтарське, що призвело до травмування дев'ятьох людей.
  • Внаслідок атаки сталася пожежа в будинках та гаражі, є постраждалі в лікарні.
  • Армія РФ також атакувала інші населені пункти у Дніпропетровській області за допомогою артилерії та FPV-дронів.

Росія атакувала Шахтарське: є постраждалі

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.

Через атаку БПЛА у Шахтарському постраждали дев'ятеро людей, серед них 13-річна дівчинка.

Усі поранені доправлені до лікарні. 57-річна жінка перебуває у важкому стані. Решта у стані середньої тяжкості.

Горіла триповерхівка, пошкоджені дах і перекриття. Ще в одному багатоквартирному будинку побиті вікна. Горів гараж.

Безпілотником росіяни поцілили також по Васильківській громаді. Виникла пожежа. Пошкоджені три приватні оселі.

Ще російська армія протягом доби била з артилерії та атакувала FPV-дронами Нікополь, Марганецьку і Червоногригорівську громади Нікопольського району. Люди не постраждали, зазначив Ганжа.

