Беспилотники РФ массированно атаковали Шахтерское — 9 раненых
Украина
Беспилотники РФ массированно атаковали Шахтерское — 9 раненых

Шахтерское
Источник:  Днепропетровская ОГА

В Шахтерском Синельниковского района Днепропетровской области в результате атаки российских беспилотников в ночь на 9 февраля пострадали девять человек.

Главные тезисы

  • Российские беспилотники атаковали Шахтерское, Синельниковского района, Днепропетровской области, ранив 9 человек.
  • В результате атаки беспилотников произошел пожар в домах и гараже, есть пострадавшие в больнице, включая тяжело пострадавшую женщину и 13-летнюю девочку.

Россия атаковала Шахтерское: есть пострадавшие

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Александр Ганжа.

Из-за атаки БПЛА в Шахтерском пострадали девять человек, среди них 13-летняя девочка.

Все раненые доставлены в больницу. 57-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести.

Горела трехэтажка, повреждены крыша и перекрытие. Еще в одном многоквартирном доме разбиты окна. Горел гараж.

Беспилотником россияне попали также по Васильковской общине. Возник пожар. Повреждены три частных дома.

Еще российская армия в течение суток избивала из артиллерии и атаковала FPV-дронами Никополь, Марганецкую и Красногригорьевскую общины Никопольского района. Люди не пострадали, отметил Ганжа.

