Беспилотники РФ массированно атаковали Шахтерское — 9 раненых

В Шахтерском Синельниковского района Днепропетровской области в результате атаки российских беспилотников в ночь на 9 февраля пострадали девять человек.

Россия атаковала Шахтерское: есть пострадавшие

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Александр Ганжа.

Из-за атаки БПЛА в Шахтерском пострадали девять человек, среди них 13-летняя девочка. Поделиться

Все раненые доставлены в больницу. 57-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести.

Горела трехэтажка, повреждены крыша и перекрытие. Еще в одном многоквартирном доме разбиты окна. Горел гараж.

Беспилотником россияне попали также по Васильковской общине. Возник пожар. Повреждены три частных дома.