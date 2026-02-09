Беспилотники РФ массированно атаковали Шахтерское — 9 раненых

В Шахтерском Синельниковского района Днепропетровской области в результате атаки российских беспилотников в ночь на 9 февраля пострадали девять человек.
Главные тезисы
- Российские беспилотники атаковали Шахтерское, Синельниковского района, Днепропетровской области, ранив 9 человек.
- В результате атаки беспилотников произошел пожар в домах и гараже, есть пострадавшие в больнице, включая тяжело пострадавшую женщину и 13-летнюю девочку.
Россия атаковала Шахтерское: есть пострадавшие
Об этом сообщил глава облгосадминистрации Александр Ганжа.
Все раненые доставлены в больницу. 57-летняя женщина находится в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести.
Горела трехэтажка, повреждены крыша и перекрытие. Еще в одном многоквартирном доме разбиты окна. Горел гараж.
Беспилотником россияне попали также по Васильковской общине. Возник пожар. Повреждены три частных дома.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-