За словами заступника командира 12 бригади НГУ "Азов" Святослава Паламара, бійці вибили російських окупантів з низки позицій у Серебрянському лісі поблизу Кремінної на Луганщині.
Головні тези:
- Бійці бригади “Азов” активно вибивають російських окупантів з позицій у Серебрянському лісі на Луганщині.
- За інформацією аналітиків DeepState, російські окупанти відступили на сході України на двох напрямках, втративши позиції у Серебрянському лісництві та Кліщіївці.
- Окупаційна армія РФ веде наступ в районі Очеретиного з метою перерізати ключовий шлях постачання українських військових через автотрасу T0504.
- Російські війська наближаються до перерізання траси на шляху до Дніпра, розміщуючись близько 7 км від ключової дороги, “дороги життя”.
- У випадку втрати цього маршруту, ЗСУ змушені будуть користуватися менш зручними альтернативними шляхами постачання через Ізюм або польовими дорогами.
Що відомо про успіхи бійців “Азова” в районі Серебрянського лісу
За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, на фронті ситуається залишається дуже динамічною і постійно змінюється.
Святослав Паламар підкреслив, що бійці бригади “Азов” вже протягом кількох місяців продовжують вибивати росіян з позицій в районі Серебрянського лісництва.
Це підтвердив і Назар Волошин. За його словами, упродовж останнього часу українські військові мають певні просування на фронті і повертають втрачені позиції.
Загалом, за словами Волошина, ситуація досить динамічна, непроста і постійно змінюється.
15 червня 2024 року аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти відступили на двох напрямках на сході України. За їхніми даними, Сили оборони відкинули росіян у Серебрянському лісництві на Луганщині та у Кліщіївці, що поблизу Часового Яру Донецької області.
Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру
Як зазначає аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке, окупаційна армія РФ розширює плацдарм в районі Очеретиного і веде наступ на північний захід, де, певно, вже майже захопила Новоолександрівку.
Аналітик підкреслюють, що цей наступ має на меті перерізати ключовий шлях постачання українських військових в цьому районі.
При цьому, вказує Рьопке, російським військам залишилося всього близько 7 км до того, щоб перерізати трасу, і на цьому шляху знаходиться лише одне село - Воздвиженка.
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