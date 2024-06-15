За словами заступника командира 12 бригади НГУ "Азов" Святослава Паламара, бійці вибили російських окупантів з низки позицій у Серебрянському лісі поблизу Кремінної на Луганщині.

Що відомо про успіхи бійців “Азова” в районі Серебрянського лісу

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, на фронті ситуається залишається дуже динамічною і постійно змінюється.

Святослав Паламар підкреслив, що бійці бригади “Азов” вже протягом кількох місяців продовжують вибивати росіян з позицій в районі Серебрянського лісництва.

Це підтвердив і Назар Волошин. За його словами, упродовж останнього часу українські військові мають певні просування на фронті і повертають втрачені позиції.

Сили оборони також штурмують позиції противника, відбивають оборонні рубежі окупантів та вогневі точки. Ми також здійснюємо свої контратакувальні дії, на тактичному рівні займаємо їх вогневі позиції, вибиваємо з рубежів, - зазначив речник ОСУВ “Хортиця” Поширити

Загалом, за словами Волошина, ситуація досить динамічна, непроста і постійно змінюється.

15 червня 2024 року аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти відступили на двох напрямках на сході України. За їхніми даними, Сили оборони відкинули росіян у Серебрянському лісництві на Луганщині та у Кліщіївці, що поблизу Часового Яру Донецької області.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

Як зазначає аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке, окупаційна армія РФ розширює плацдарм в районі Очеретиного і веде наступ на північний захід, де, певно, вже майже захопила Новоолександрівку.

Аналітик підкреслюють, що цей наступ має на меті перерізати ключовий шлях постачання українських військових в цьому районі.

ЗС РФ хочуть дійти до автотраси T0504, яку називають "дорогою життя". Вона йде від Костянтинівки до Покровська, звідки відкривається шлях на Дніпро. Зараз це основний маршрут постачання угруповання ЗСУ в районі Часового Яру, - наголошує Рьопке. Поширити

При цьому, вказує Рьопке, російським військам залишилося всього близько 7 км до того, щоб перерізати трасу, і на цьому шляху знаходиться лише одне село - Воздвиженка.