Бойцы "Азова" заявили о возвращении позиций в районе Кременной
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы "Азова" заявили о возвращении позиций в районе Кременной

Военные ВСУ
Читати українською
Источник:  ЛИГА.net

По словам заместителя командира 12 бригады НГУ "Азов" Святослава Паламара, бойцы выбили российских окупантов с ряда позиций в Серебрянском лесу близ Кременной в Луганской области.

Главные тезисы

  • Бойцы бригады "Азов" успешно отбили позиции у российских оккупантов в Серебрянском лесу близ Кременной.
  • Аналитики DeepState подтверждают отступление российских оккупантов на востоке Украины, при этом армия РФ наступает в районе Очеретино, угрожая перерезать ключевой путь поставок украинских военных.
  • Силы обороны продолжают борьбу за удержание ключевых позиций на фронте, включая Серебрянское лесничество и Временный Яр. Отстаивание "дороги жизни" становится основным приоритетом.
  • Российские войска приближаются к перерезанию трассы T0504, что вынудит ВСУ использовать менее удобные альтернативные пути поставки.
  • Аналитик издания Bild Юлиан Репке акцентирует внимание на расширении плацдарма оккупационной армии РФ в районе Очеретино и наступлении на автотрассу T0504, считаемую "дорогой жизни" для украинских военных.

Что известно об успехах бойцов "Азова" в районе Серебрянского леса

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, на фронте ситуируется остается очень динамичной и постоянно меняется.

Святослав Паламарь подчеркнул, что бойцы бригады "Азов" уже в течение нескольких месяцев продолжают выбивать россиян с позиций в районе Серебрянского лесничества.

Это подтвердил и Назар Волошин. По его словам, за последнее время украинские военные имеют определенные продвижения на фронте и возвращают утраченные позиции.

Силы обороны также штурмуют позиции противника, отражают оборонительные рубежи окупантов и огневые точки. Мы также совершаем свои контратакующие действия, на тактическом уровне занимаем их огневые позиции, выбиваем из рубежей, - отметил спикер ОСУВ "Хортица"

В целом, по словам Волошина, ситуация достаточно динамичная, непростая и постоянно меняющаяся.

15 июня 2024 года аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты отступили на двух направлениях на востоке Украины. По их данным, Силы обороны отвергли россиян в Серебрянском лесничестве в Луганской области и в Клещиевке, что вблизи Временного Яра Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Временного Яра

Как отмечает аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке, оккупационная армия РФ расширяет плацдарм в районе Очеретино и ведет наступление на северо-запад, где, вероятно, уже почти захватила Новоалександровку.

Аналитик подчеркивают, что это наступление - перерезать ключевой путь поставки украинских военных в этом районе.

ВС РФ хотят дойти до автотрассы T0504, которую называют дорогой жизни. Она идет от Константиновки в Покровск, откуда открывается путь на Днепр. Сейчас это основной маршрут поставки группировки ВСУ в районе Временного Яра, - подчеркивает Репке.

При этом, указывает Репке, русским войскам осталось всего около 7 км до того, чтобы перерезать трассу, и на этом пути находится только одна деревня – Воздвиженка.

В случае потери маршрута через T0504 в ВСУ останутся альтернативные пути снабжения. К примеру, с севера через Изюм или полевыми дорогами. Но они не так удобны, как "дорогая жизнь", - объясняет Репке.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Стратегия "эластичной ленты". Как на самом деле ВСУ удалось остановить новое наступление РФ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ выбили солдат РФ с позиций в Луганской области — "Азов"
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ изменяют стратегию накануне получения F-16
РСЗО ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?