По словам заместителя командира 12 бригады НГУ "Азов" Святослава Паламара, бойцы выбили российских окупантов с ряда позиций в Серебрянском лесу близ Кременной в Луганской области.

Что известно об успехах бойцов "Азова" в районе Серебрянского леса

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, на фронте ситуируется остается очень динамичной и постоянно меняется.

Святослав Паламарь подчеркнул, что бойцы бригады "Азов" уже в течение нескольких месяцев продолжают выбивать россиян с позиций в районе Серебрянского лесничества.

Это подтвердил и Назар Волошин. По его словам, за последнее время украинские военные имеют определенные продвижения на фронте и возвращают утраченные позиции.

Силы обороны также штурмуют позиции противника, отражают оборонительные рубежи окупантов и огневые точки. Мы также совершаем свои контратакующие действия, на тактическом уровне занимаем их огневые позиции, выбиваем из рубежей, - отметил спикер ОСУВ "Хортица" Поделиться

В целом, по словам Волошина, ситуация достаточно динамичная, непростая и постоянно меняющаяся.

15 июня 2024 года аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты отступили на двух направлениях на востоке Украины. По их данным, Силы обороны отвергли россиян в Серебрянском лесничестве в Луганской области и в Клещиевке, что вблизи Временного Яра Донецкой области.

Что известно о ситуации в районе Временного Яра

Как отмечает аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке, оккупационная армия РФ расширяет плацдарм в районе Очеретино и ведет наступление на северо-запад, где, вероятно, уже почти захватила Новоалександровку.

Аналитик подчеркивают, что это наступление - перерезать ключевой путь поставки украинских военных в этом районе.

ВС РФ хотят дойти до автотрассы T0504, которую называют дорогой жизни. Она идет от Константиновки в Покровск, откуда открывается путь на Днепр. Сейчас это основной маршрут поставки группировки ВСУ в районе Временного Яра, - подчеркивает Репке. Поделиться

При этом, указывает Репке, русским войскам осталось всего около 7 км до того, чтобы перерезать трассу, и на этом пути находится только одна деревня – Воздвиженка.