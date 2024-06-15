По словам заместителя командира 12 бригады НГУ "Азов" Святослава Паламара, бойцы выбили российских окупантов с ряда позиций в Серебрянском лесу близ Кременной в Луганской области.
Главные тезисы
- Бойцы бригады "Азов" успешно отбили позиции у российских оккупантов в Серебрянском лесу близ Кременной.
- Аналитики DeepState подтверждают отступление российских оккупантов на востоке Украины, при этом армия РФ наступает в районе Очеретино, угрожая перерезать ключевой путь поставок украинских военных.
- Силы обороны продолжают борьбу за удержание ключевых позиций на фронте, включая Серебрянское лесничество и Временный Яр. Отстаивание "дороги жизни" становится основным приоритетом.
- Российские войска приближаются к перерезанию трассы T0504, что вынудит ВСУ использовать менее удобные альтернативные пути поставки.
- Аналитик издания Bild Юлиан Репке акцентирует внимание на расширении плацдарма оккупационной армии РФ в районе Очеретино и наступлении на автотрассу T0504, считаемую "дорогой жизни" для украинских военных.
Что известно об успехах бойцов "Азова" в районе Серебрянского леса
По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, на фронте ситуируется остается очень динамичной и постоянно меняется.
Святослав Паламарь подчеркнул, что бойцы бригады "Азов" уже в течение нескольких месяцев продолжают выбивать россиян с позиций в районе Серебрянского лесничества.
Это подтвердил и Назар Волошин. По его словам, за последнее время украинские военные имеют определенные продвижения на фронте и возвращают утраченные позиции.
В целом, по словам Волошина, ситуация достаточно динамичная, непростая и постоянно меняющаяся.
15 июня 2024 года аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты отступили на двух направлениях на востоке Украины. По их данным, Силы обороны отвергли россиян в Серебрянском лесничестве в Луганской области и в Клещиевке, что вблизи Временного Яра Донецкой области.
Что известно о ситуации в районе Временного Яра
Как отмечает аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке, оккупационная армия РФ расширяет плацдарм в районе Очеретино и ведет наступление на северо-запад, где, вероятно, уже почти захватила Новоалександровку.
Аналитик подчеркивают, что это наступление - перерезать ключевой путь поставки украинских военных в этом районе.
При этом, указывает Репке, русским войскам осталось всего около 7 км до того, чтобы перерезать трассу, и на этом пути находится только одна деревня – Воздвиженка.
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