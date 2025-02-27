Бійці ГУР дроном Nemesis знищили 12 гармат армії РФ під Покровськом — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ГУР дроном Nemesis знищили 12 гармат армії РФ під Покровськом — відео

ГУР
дрон
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Воїни Управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України знищили та пошкодили 19 гаубиць під Покровськом. Крім того, знищені укриття російських загарбників.

Головні тези:

  • Бійці ГУР використали дрон Nemesis для знищення та пошкодження 19 гармат армії РФ під Покровськом.
  • Дрон Nemesis оснащений супутниковою системою зв'язку Starlink, що дозволяє ефективно керувати ним на відстані понад 20 км.
  • Український дрон Nemesis відомий в російських військових колах під прізвиськом “Баба Яга”.

Дроном Nemesis знищив 12 гармат армії РФ під Покровськом

Про це повідомляє ГУР МО України.

Одного разу на Покровському напрямку воїни… підняли в небо важкий дрон Nemesis і вилетіли на полювання — знищили 12 ворожих гармат, ще сім пошкодили.

Крім того, "під гарячий скид потрапили місця проживання та укриття російських загарбників".

Український дрон Nemesis — це важкий безпілотний літальний апарат, розроблений для ураження ворожої техніки та позицій. Він оснащений системою супутникового зв'язку Starlink, що забезпечує стабільний зв'язок на відстані понад 20 км, дозволяючи операторам керувати дроном навіть із віддалених місць.

Розміри дрона вражають: відстань між його чотирма моторами перевищує один метр. Завдяки інтеграції Starlink, оператори можуть керувати Nemesis з будь-якої точки, що значно розширює його оперативні можливості.

У російських військових колах цей дрон отримав прізвисько "Баба Яга", що свідчить про його ефективність та здатність наводити страх на противника. Завдяки своїм технічним характеристикам та успішним бойовим застосуванням, Nemesis став важливим елементом українських Сил безпілотних систем.

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