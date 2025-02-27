Бойцы ГУР дроном Nemesis уничтожили 12 орудий армии РФ под Покровском — видео

Воины Управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожили и повредили 19 гаубиц под Покровском. Кроме того, уничтожены укрытия российских захватчиков.

Дрон Nemesis уничтожил 12 орудий армии РФ под Покровском

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Однажды на Покровском направлении воины… подняли в небо тяжелый дрон Nemesis и вылетели на охоту — уничтожили 12 вражеских орудий, еще семь повредили. Поделиться

Кроме того, "под горячий сброс попали места жительства и укрытие российских захватчиков".

Украинский дрон Nemesis — тяжелый беспилотный летательный аппарат, разработанный для поражения вражеской техники и позиций. Он оснащен системой спутниковой связи Starlink, обеспечивающей стабильную связь на расстоянии более 20 км, позволяя операторам управлять дроном даже из отдаленных мест.

Размеры дрона поражают: расстояние между его четырьмя моторами превышает один метр. Благодаря интеграции Starlink операторы могут управлять Nemesis из любой точки, что значительно расширяет его оперативные возможности.

В российских военных кругах этот дрон получил прозвище "Баба Яга", что свидетельствует о его эффективности и способности наводить страх на противника. Благодаря своим техническим характеристикам и успешным боевым применениям Nemesis стал важным элементом украинских Сил беспилотных систем.