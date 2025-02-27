Бойцы ГУР дроном Nemesis уничтожили 12 орудий армии РФ под Покровском — видео

Воины Управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожили и повредили 19 гаубиц под Покровском. Кроме того, уничтожены укрытия российских захватчиков.
Главные тезисы
- Бойцы ГУР с помощью дрона Nemesis уничтожили и повредили 19 орудий армии РФ под Покровском.
- Дрон Nemesis оснащен спутниковой системой связи Starlink, обеспечивающей управление на расстоянии более 20 км.
- Украинский дрон Nemesis, известный как “Баба Яга”, успешно применили для поражения вражеской техники и укрытий захватчиков.
Дрон Nemesis уничтожил 12 орудий армии РФ под Покровском
Об этом сообщает ГУР МО Украины.
Кроме того, "под горячий сброс попали места жительства и укрытие российских захватчиков".
Украинский дрон Nemesis — тяжелый беспилотный летательный аппарат, разработанный для поражения вражеской техники и позиций. Он оснащен системой спутниковой связи Starlink, обеспечивающей стабильную связь на расстоянии более 20 км, позволяя операторам управлять дроном даже из отдаленных мест.
Размеры дрона поражают: расстояние между его четырьмя моторами превышает один метр. Благодаря интеграции Starlink операторы могут управлять Nemesis из любой точки, что значительно расширяет его оперативные возможности.
В российских военных кругах этот дрон получил прозвище "Баба Яга", что свидетельствует о его эффективности и способности наводить страх на противника. Благодаря своим техническим характеристикам и успешным боевым применениям Nemesis стал важным элементом украинских Сил беспилотных систем.
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