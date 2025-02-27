Бойцы ГУР дроном Nemesis уничтожили 12 орудий армии РФ под Покровском — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ГУР дроном Nemesis уничтожили 12 орудий армии РФ под Покровском — видео

ГУР
Дрон Nemesis
Read in English
Читати українською

Воины Управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожили и повредили 19 гаубиц под Покровском. Кроме того, уничтожены укрытия российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Бойцы ГУР с помощью дрона Nemesis уничтожили и повредили 19 орудий армии РФ под Покровском.
  • Дрон Nemesis оснащен спутниковой системой связи Starlink, обеспечивающей управление на расстоянии более 20 км.
  • Украинский дрон Nemesis, известный как “Баба Яга”, успешно применили для поражения вражеской техники и укрытий захватчиков.

Дрон Nemesis уничтожил 12 орудий армии РФ под Покровском

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Однажды на Покровском направлении воины… подняли в небо тяжелый дрон Nemesis и вылетели на охоту — уничтожили 12 вражеских орудий, еще семь повредили.

Кроме того, "под горячий сброс попали места жительства и укрытие российских захватчиков".

Украинский дрон Nemesis — тяжелый беспилотный летательный аппарат, разработанный для поражения вражеской техники и позиций. Он оснащен системой спутниковой связи Starlink, обеспечивающей стабильную связь на расстоянии более 20 км, позволяя операторам управлять дроном даже из отдаленных мест.

Размеры дрона поражают: расстояние между его четырьмя моторами превышает один метр. Благодаря интеграции Starlink операторы могут управлять Nemesis из любой точки, что значительно расширяет его оперативные возможности.

В российских военных кругах этот дрон получил прозвище "Баба Яга", что свидетельствует о его эффективности и способности наводить страх на противника. Благодаря своим техническим характеристикам и успешным боевым применениям Nemesis стал важным элементом украинских Сил беспилотных систем.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как дрон "Баба-Яга" помогает ВСУ на фронте — замкомбата ударных БпАК "Ахиллес"
Как дрон "Баба-Яга" помогает ВСУ на фронте — замкомбата ударных БпАК "Ахиллес"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР показали эффективную ликвидацию оккупантов РФ и военного оборудования — видео
ГУР
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР показали боевую работу спецназовцев на фронте — видео
ГУР
ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?