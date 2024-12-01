Бійці Нацгвардії відбили масований штурм армії РФ на Харківщині — відео

Росія залучила взвод піхоти та кілька БМП для штурму в Харківській області. Проте Сили оборони України відбили штурм, знищивши російських окупантів.

РФ зазнала значних втрат під час штурму на Харківщині

Як повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко, 30 листопада вранці російські війська здійснили невдалу спробу атакувати позиції 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" в Харківській області.

Противник, використовуючи понад взвод піхоти та три бойові машини піхоти БМП-3, спробував прорвати оборону 13-ї бригади НГУ “Хартія”.

Завдяки ефективній організації розвідки Сили оборони України, до складу яких входять підрозділи "Хартія" та 92-ї окремої механізованої бригади, завчасно виявили ворожу колону. По ній було нанесено прицільний вогневий удар артилерією та ударними дронами.

Усі бойові машини піхоти були знищені. Залишки піхоти противника були добиті артилерією та безпілотниками. Загальні втрати ворога за ранок склали три БМП, 29 загиблих і 16 поранених, — повідомив командувач Національної гвардії. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1730 російських загарбників, а з техніки знищено: