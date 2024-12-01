Бійці Нацгвардії відбили масований штурм армії РФ на Харківщині — відео

Росія залучила взвод піхоти та кілька БМП для штурму в Харківській області. Проте Сили оборони України відбили штурм, знищивши російських окупантів.
Головні тези:
- Українські сили успішно відбили напад російської армії на Харківщині, завдавши значних втрат ворогові.
- Бойовики Нацгвардії в підкреслили важливість ефективної організації розвідки та координації дій для успішного відхилення штурму.
- В результаті спроби атаки російської армії на Харківщині знищено три бойові машини піхоти та понад 29 ворожих бійців.
- З початку воєнних дій українські війська успішно знищили значну кількість техніки та військового обладнання російської армії.
- Російська армія зазнала серйозних втрат під час спроби атаки на Харківщині, підтверджуючи загартованість українських захисників.
РФ зазнала значних втрат під час штурму на Харківщині
Як повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко, 30 листопада вранці російські війська здійснили невдалу спробу атакувати позиції 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" в Харківській області.
Противник, використовуючи понад взвод піхоти та три бойові машини піхоти БМП-3, спробував прорвати оборону 13-ї бригади НГУ “Хартія”.
Завдяки ефективній організації розвідки Сили оборони України, до складу яких входять підрозділи "Хартія" та 92-ї окремої механізованої бригади, завчасно виявили ворожу колону. По ній було нанесено прицільний вогневий удар артилерією та ударними дронами.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1730 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9469 (+6) од,
бойових броньованих машин — 19369 (+14) од,
артилерійських систем — 20923 (+14) од,
РСЗВ — 1253 (+0) од,
засоби ППО — 1019 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19803 (+11),
крилаті ракети — 2852 (+1),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 30507 (+76) од,
спеціальна техніка — 3619 (+2)
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