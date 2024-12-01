Бойцы Нацгвардии отбили массированный штурм армии РФ в Харьковской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы Нацгвардии отбили массированный штурм армии РФ в Харьковской области — видео

Бойцы Нацгвардии отбили массированный штурм армии РФ в Харьковской области — видео
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Россия привлекла взвод пехоты и несколько БМП для штурма в Харьковской области Однако Силы обороны Украины отразили штурм, уничтожив российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Украинские силы отразили массированный штурм армии РФ в Харьковской области, уничтожив три боевые машины пехоты и более 29 вражеских бойцов.
  • Организация разведки и координации действий позволили успешно отклонить нападение российских войск.
  • Российская армия понесла серьезные потери, уничтожено большое количество техники и оборудования.
  • Значительные убытки у врага подтверждают высокую боеспособность украинских защитников и эффективность оборонительных мероприятий.

РФ понесла значительные потери во время штурма в Харьковской области

Как сообщил командующий Национальной гвардии Александр Пивненко, 30 ноября утром российские войска предприняли неудачную попытку атаковать позиции 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" в Харьковской области.

Противник, используя свыше взвода пехоты и три боевых машины пехоты БМП-3, попытался прорвать оборону 13-й бригады НГУ "Хартия".

Благодаря эффективной организации разведки Силы обороны Украины, в состав которых входят подразделения "Хартия" и 92-й отдельной механизированной бригады, заранее обнаружили вражескую колонну. По ней был нанесен прицельный огневой удар артиллерией и ударными дронами.

Все боевые машины пехоты были уничтожены. Остатки пехоты противника были добиты артиллерией и беспилотниками. Общие потери врага за утро составили три БМП, 29 погибших и 16 раненых, сообщил командующий Национальной гвардией.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9469 (+6) ед,

  • боевых бронированных машин — 19369 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 20923 (+14) ед,

  • РСЗО — 1253 (+0) ед,

  • средства ПВО — 1019 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 19803 (+11),

  • крылатые ракеты — 2852 (+1),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 30507 (+76) ед,

  • специальная техника — 3619 (+2)

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО Украины уничтожили 88 российских ударных дронов
Воздушные Силы ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские морпехи уничтожили колонну российской бронетехники на Кураховском направлении — видео
ВМС ВСУ
Техника
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 6 танков и 14 ББМ
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 6 танков и 14 ББМ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?