Бойцы Нацгвардии отбили массированный штурм армии РФ в Харьковской области — видео

Россия привлекла взвод пехоты и несколько БМП для штурма в Харьковской области Однако Силы обороны Украины отразили штурм, уничтожив российских оккупантов.

РФ понесла значительные потери во время штурма в Харьковской области

Как сообщил командующий Национальной гвардии Александр Пивненко, 30 ноября утром российские войска предприняли неудачную попытку атаковать позиции 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" в Харьковской области.

Противник, используя свыше взвода пехоты и три боевых машины пехоты БМП-3, попытался прорвать оборону 13-й бригады НГУ "Хартия".

Благодаря эффективной организации разведки Силы обороны Украины, в состав которых входят подразделения "Хартия" и 92-й отдельной механизированной бригады, заранее обнаружили вражескую колонну. По ней был нанесен прицельный огневой удар артиллерией и ударными дронами.

Все боевые машины пехоты были уничтожены. Остатки пехоты противника были добиты артиллерией и беспилотниками. Общие потери врага за утро составили три БМП, 29 погибших и 16 раненых, сообщил командующий Национальной гвардией. Поделиться

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено: