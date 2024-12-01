Бойцы Нацгвардии отбили массированный штурм армии РФ в Харьковской области — видео

Россия привлекла взвод пехоты и несколько БМП для штурма в Харьковской области Однако Силы обороны Украины отразили штурм, уничтожив российских оккупантов.
Главные тезисы
- Украинские силы отразили массированный штурм армии РФ в Харьковской области, уничтожив три боевые машины пехоты и более 29 вражеских бойцов.
- Организация разведки и координации действий позволили успешно отклонить нападение российских войск.
- Российская армия понесла серьезные потери, уничтожено большое количество техники и оборудования.
- Значительные убытки у врага подтверждают высокую боеспособность украинских защитников и эффективность оборонительных мероприятий.
РФ понесла значительные потери во время штурма в Харьковской области
Как сообщил командующий Национальной гвардии Александр Пивненко, 30 ноября утром российские войска предприняли неудачную попытку атаковать позиции 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" в Харьковской области.
Противник, используя свыше взвода пехоты и три боевых машины пехоты БМП-3, попытался прорвать оборону 13-й бригады НГУ "Хартия".
Благодаря эффективной организации разведки Силы обороны Украины, в состав которых входят подразделения "Хартия" и 92-й отдельной механизированной бригады, заранее обнаружили вражескую колонну. По ней был нанесен прицельный огневой удар артиллерией и ударными дронами.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9469 (+6) ед,
боевых бронированных машин — 19369 (+14) ед,
артиллерийских систем — 20923 (+14) ед,
РСЗО — 1253 (+0) ед,
средства ПВО — 1019 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19803 (+11),
крылатые ракеты — 2852 (+1),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 30507 (+76) ед,
специальная техника — 3619 (+2)
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