Украинские морпехи уничтожили колонну российской бронетехники на Кураховском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские морпехи уничтожили колонну российской бронетехники на Кураховском направлении — видео

ВМС ВСУ
Техника
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Военно-морские силы Вооруженных сил Украины показали, как бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты отразили штурм российских войск на Кураховском направлении фронта.

Главные тезисы

  • Украинские морпехи отразили штурм российских войск на Кураховском направлении, уничтожив колонну бронетехники противника, включая танк и БМП.
  • Победа подчеркивает высокий боевой дух и эффективность украинских военных в сопротивлении оккупантам.
  • Украинские военные успешно справились с атакой и продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки.

Украинские морпехи уничтожают врага под Кураховым

Соответствующее видео ВМС обнародовали в Facebook.

Курим вражескую колонну бронетехники на Кураховском направлении! Морпехи-черноморцы отразили вражеский штурм, во время которого пехоту сопровождала колонна бронированной техники, включая танк и БМП. Результат неудачного штурма для оккупантов — уничтоженная техника и "минус" пехотное отделение.

Десантники ВСУ взяли штурмом позицию окупантов РФ на Курщине

Десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины взяли штурмом враждебную позицию морпехов, которая была размещена в одной из посадок в Курщине.

В ДШУ отметили, что штурм полесских десантников был настолько стремителен, что российские морпехи не успели экипироваться, а некоторые из них были без обуви.

По данным десантников, во время атаки украинским военным удалось уничтожить в общей сложности 14 российских морпехов.

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