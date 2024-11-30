Украинские морпехи уничтожили колонну российской бронетехники на Кураховском направлении — видео

Украинские морпехи уничтожают врага под Кураховым

Соответствующее видео ВМС обнародовали в Facebook.

Курим вражескую колонну бронетехники на Кураховском направлении! Морпехи-черноморцы отразили вражеский штурм, во время которого пехоту сопровождала колонна бронированной техники, включая танк и БМП. Результат неудачного штурма для оккупантов — уничтоженная техника и "минус" пехотное отделение.

Десантники ВСУ взяли штурмом позицию окупантов РФ на Курщине

Десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины взяли штурмом враждебную позицию морпехов, которая была размещена в одной из посадок в Курщине.

В ДШУ отметили, что штурм полесских десантников был настолько стремителен, что российские морпехи не успели экипироваться, а некоторые из них были без обуви. Поделиться

По данным десантников, во время атаки украинским военным удалось уничтожить в общей сложности 14 российских морпехов.