Украинские морпехи уничтожили колонну российской бронетехники на Кураховском направлении — видео

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины показали, как бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты отразили штурм российских войск на Кураховском направлении фронта.
Главные тезисы
- Украинские морпехи отразили штурм российских войск на Кураховском направлении, уничтожив колонну бронетехники противника, включая танк и БМП.
- Победа подчеркивает высокий боевой дух и эффективность украинских военных в сопротивлении оккупантам.
- Украинские военные успешно справились с атакой и продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки.
Украинские морпехи уничтожают врага под Кураховым
Соответствующее видео ВМС обнародовали в Facebook.
Курим вражескую колонну бронетехники на Кураховском направлении! Морпехи-черноморцы отразили вражеский штурм, во время которого пехоту сопровождала колонна бронированной техники, включая танк и БМП. Результат неудачного штурма для оккупантов — уничтоженная техника и "минус" пехотное отделение.
Десантники ВСУ взяли штурмом позицию окупантов РФ на Курщине
Десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины взяли штурмом враждебную позицию морпехов, которая была размещена в одной из посадок в Курщине.
По данным десантников, во время атаки украинским военным удалось уничтожить в общей сложности 14 российских морпехов.
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