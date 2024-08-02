Украинские морпехи показали "подарок" для российских десантников — видео

Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады имени контрадмирала Михаила Билинского поделились своими новыми успехами на фронте. Им удалось уничтожить штурмовую группу российских десантников 83 ОДШБр под Волчанском в Харьковской области.
Главные тезисы
- На новом видео зафиксированы слаженные действия морских пехотинцев 36-й отдельной бригады во время боя с российскими оккупантами.
- Действие Сил обороны являются частью оборонной стратегии и защиты Украины от российской агрессии.
- Согласно официальным данным, общие потери личного состава армии РФ по состоянию на 2 августа 2024 г. превысили 580 тыс.
Украинские морпехи разгромили группу российских десантников в Харьковской области
Следует обратить внимание на то, что ни в официальном сообщении морпехов, ни в видео не указаны временные рамки боя.
Однако, примечательно, что именно 2 августа в России отмечают "День ВДВ", то есть Воздушно-десантных войск РФ. И именно в этот день украинские морпехи показали, как ликвидировали группу российских десантников в Харьковской области.
Кроме того, в дисклеймере к видео указано, что его создали с целью информирования зрителей о ходе войны в Украине.
Также оно имеет образовательное и документальное значение.
Как известно, военные подразделения украинской бригады действуют исключительно в целях обороны и защиты Украины согласно ее действующей Конституции.
Потери армии РФ по состоянию на 2 августа 2024 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.08.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 580 590 (+1 100) человек,
танков — 8 402 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 16 211 (+8) ед,
артиллерийских систем — 16 161 (+42) ед,
РСЗО — 1 134 (+2) ед,
средств ПВО — 907 (+0) ед,
самолетов — 363 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 005 (+37) ед,
крылатых ракет — 2407 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 21 872 (+56) ед,
специальной техники — 2 719 (+6) ед.
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