Украинские морпехи показали "подарок" для российских десантников — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские морпехи показали "подарок" для российских десантников — видео

Украинские морпехи
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Источник:  online.ua

Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады имени контрадмирала Михаила Билинского поделились своими новыми успехами на фронте. Им удалось уничтожить штурмовую группу российских десантников 83 ОДШБр под Волчанском в Харьковской области.

Главные тезисы

  • На новом видео зафиксированы слаженные действия морских пехотинцев 36-й отдельной бригады во время боя с российскими оккупантами.
  • Действие Сил обороны являются частью оборонной стратегии и защиты Украины от российской агрессии.
  • Согласно официальным данным, общие потери личного состава армии РФ по состоянию на 2 августа 2024 г. превысили 580 тыс.

Украинские морпехи разгромили группу российских десантников в Харьковской области

Разведчики и воины черного батальона николаевских морпехов встречают "спецов" гранатами, после чего оккупанты ранеными отходят к своим норам, где их гостеприимно ждали ударные дроны "билинковцев", — сказано в заявлении пресс-службы 36 ОБРМП.

Следует обратить внимание на то, что ни в официальном сообщении морпехов, ни в видео не указаны временные рамки боя.

Однако, примечательно, что именно 2 августа в России отмечают "День ВДВ", то есть Воздушно-десантных войск РФ. И именно в этот день украинские морпехи показали, как ликвидировали группу российских десантников в Харьковской области.

Кроме того, в дисклеймере к видео указано, что его создали с целью информирования зрителей о ходе войны в Украине.

Также оно имеет образовательное и документальное значение.

Как известно, военные подразделения украинской бригады действуют исключительно в целях обороны и защиты Украины согласно ее действующей Конституции.

Потери армии РФ по состоянию на 2 августа 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 580 590 (+1 100) человек,

  • танков — 8 402 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 16 211 (+8) ед,

  • артиллерийских систем — 16 161 (+42) ед,

  • РСЗО — 1 134 (+2) ед,

  • средств ПВО — 907 (+0) ед,

  • самолетов — 363 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13 005 (+37) ед,

  • крылатых ракет — 2407 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 21 872 (+56) ед,

  • специальной техники — 2 719 (+6) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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