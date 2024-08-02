Українські морпіхи показали "подарунок" для російських десантників — відео

Морські піхотинці 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського поділилися своїми новими успіхами на фронті. Їм вдалося знищити штурмову групу російських десантників 83 ОДШБр під Вовчанськом на Харківщині.

Українські морпіхи розгромили групу російських десантників у Харківській області

Розвідники та воїни чорного батальйону миколаївських морпіхів зустрічають "спєцов" гранатами, після чого окупанти пораненими відходять до своїх нір, де їх гостинно чекали ударні дрони "білинківців", — йдеться в заяві пресслужби 36 ОБрМП. Поширити

Варто звернути увагу на те, що ані в офіційному повідомленні морпіхів, ані у відео не вказані часові рамки події.

Однак, примітно, що саме 2 серпня в Росії відзначають "День ВДВ" тобто Повітряно-десантних військ РФ. Й саме цього дня українські морпіхи показали, як ліквідували групу російських десантників у Харківські області.

Окрім того, у дисклеймері до відео вказано, що його створили з метою інформування глядачів про перебіг війни в Україні.

Також воно має освітнє і документальне значення

Зазначається, що військові підрозділи української бригади діють виключно в цілях оборони та захисту України, згідно її чинної Конституції.

Втрати армії РФ станом на 2 серпня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 580 590 (+1 100) осіб,

танків — 8 402 (+3) од,

бойових броньованих машин — 16 211 (+8) од,

артилерійських систем — 16 161 (+42) од,

РСЗВ — 1 134 (+2) од,

засобів ППО — 907 (+0) од,

літаків — 363 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 005 (+37) од,

крилатих ракет — 2407 (+0) од,

кораблів/катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 21 872 (+56) од,

спеціальної техніки — 2 719 (+6) од.