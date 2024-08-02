Українські морпіхи показали "подарунок" для російських десантників — відео

Морські піхотинці 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського поділилися своїми новими успіхами на фронті. Їм вдалося знищити штурмову групу російських десантників 83 ОДШБр під Вовчанськом на Харківщині.
Головні тези:
- На новому відео зафіксовані злагоджені дії морських піхотинців 36-ї окремої бригади під час бою з російськими окупантами.
- Дія Сил оборони є частиною оборонної стратегії та захисту України від російської агресії.
- Згідно з офіційними даними, загальні втрати особового складу армії РФ станом на 2 серпня 2024 року перевищили 580 тис.
Українські морпіхи розгромили групу російських десантників у Харківській області
Варто звернути увагу на те, що ані в офіційному повідомленні морпіхів, ані у відео не вказані часові рамки події.
Однак, примітно, що саме 2 серпня в Росії відзначають "День ВДВ" тобто Повітряно-десантних військ РФ. Й саме цього дня українські морпіхи показали, як ліквідували групу російських десантників у Харківські області.
Окрім того, у дисклеймері до відео вказано, що його створили з метою інформування глядачів про перебіг війни в Україні.
Також воно має освітнє і документальне значення
Зазначається, що військові підрозділи української бригади діють виключно в цілях оборони та захисту України, згідно її чинної Конституції.
Втрати армії РФ станом на 2 серпня 2024 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 580 590 (+1 100) осіб,
танків — 8 402 (+3) од,
бойових броньованих машин — 16 211 (+8) од,
артилерійських систем — 16 161 (+42) од,
РСЗВ — 1 134 (+2) од,
засобів ППО — 907 (+0) од,
літаків — 363 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 005 (+37) од,
крилатих ракет — 2407 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 21 872 (+56) од,
спеціальної техніки — 2 719 (+6) од.
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