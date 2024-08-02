Українські морпіхи показали "подарунок" для російських десантників — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські морпіхи показали "подарунок" для російських десантників — відео

Українські морпіхи
Джерело:  online.ua

Морські піхотинці 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського поділилися своїми новими успіхами на фронті. Їм вдалося знищити штурмову групу російських десантників 83 ОДШБр під Вовчанськом на Харківщині.

Головні тези:

  • На новому відео зафіксовані злагоджені дії морських піхотинців 36-ї окремої бригади під час бою з російськими окупантами.
  • Дія Сил оборони є частиною оборонної стратегії та захисту України від російської агресії.
  • Згідно з офіційними даними, загальні втрати особового складу армії РФ станом на 2 серпня 2024 року перевищили 580 тис.

Українські морпіхи розгромили групу російських десантників у Харківській області

Розвідники та воїни чорного батальйону миколаївських морпіхів зустрічають "спєцов" гранатами, після чого окупанти пораненими відходять до своїх нір, де їх гостинно чекали ударні дрони "білинківців", — йдеться в заяві пресслужби 36 ОБрМП.

Варто звернути увагу на те, що ані в офіційному повідомленні морпіхів, ані у відео не вказані часові рамки події.

Однак, примітно, що саме 2 серпня в Росії відзначають "День ВДВ" тобто Повітряно-десантних військ РФ. Й саме цього дня українські морпіхи показали, як ліквідували групу російських десантників у Харківські області.

Окрім того, у дисклеймері до відео вказано, що його створили з метою інформування глядачів про перебіг війни в Україні.

Також воно має освітнє і документальне значення

Зазначається, що військові підрозділи української бригади діють виключно в цілях оборони та захисту України, згідно її чинної Конституції.

Втрати армії РФ станом на 2 серпня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 580 590 (+1 100) осіб,

  • танків — 8 402 (+3) од,

  • бойових броньованих машин — 16 211 (+8) од,

  • артилерійських систем — 16 161 (+42) од,

  • РСЗВ — 1 134 (+2) од,

  • засобів ППО — 907 (+0) од,

  • літаків — 363 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13 005 (+37) од,

  • крилатих ракет — 2407 (+0) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 872 (+56) од,

  • спеціальної техніки — 2 719 (+6) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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