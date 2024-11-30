Українські морпіхи знищили колону російської бронетехніки на Курахівському напрямку — відео

Військово-морські сили Збройних сил України показали, як бійці 37 окремої бригади морської піхоти відбили штурм російських військ на Курахівському напрямку фронту.

Українські морпіхи нищать ворога під Кураховим

Відповідне відео ВМС оприлюднили у Фейсбуці.

Палимо ворожу колону бронетехніки на Курахівському напрямку! Морпіхи-чорноморці відбили ворожий штурм, під час якого піхоту супроводжувала колона броньованої техніки, включно з танком та БМП. Результат невдалого штурму для окупантів — знищена техніка та "мінус" піхотне відділення.

Десантники ЗСУ взяли штурмом позицію окупантів РФ на Курщині

Десантники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України взяли штурмом ворожу позицію морпіхів, що була розміщена в одній з посадок на Курщині.

У ДШВ зазначили, що штурм поліських десантників був настільки стрімким, що російські морпіхи не встигли екіпіруватись, а деякі з них були без взуття. Поширити

За даними десантників, під час атаки українським військовим вдалося знищити загалом 14 російських морпіхів.