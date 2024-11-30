Українські морпіхи знищили колону російської бронетехніки на Курахівському напрямку — відео

Військово-морські сили Збройних сил України показали, як бійці 37 окремої бригади морської піхоти відбили штурм російських військ на Курахівському напрямку фронту.
Головні тези:
- Українські морпіхи успішно відбили штурм російських військ на Курахівському напрямку фронту.
- В результаті бою українські військові знищили колону бронетехніки супротивника, включаючи танк та БМП.
- Ця перемога підкреслює високий бойовий дух та ефективність українських військових у битві з окупантами.
Українські морпіхи нищать ворога під Кураховим
Відповідне відео ВМС оприлюднили у Фейсбуці.
Палимо ворожу колону бронетехніки на Курахівському напрямку! Морпіхи-чорноморці відбили ворожий штурм, під час якого піхоту супроводжувала колона броньованої техніки, включно з танком та БМП. Результат невдалого штурму для окупантів — знищена техніка та "мінус" піхотне відділення.
Десантники ЗСУ взяли штурмом позицію окупантів РФ на Курщині
Десантники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України взяли штурмом ворожу позицію морпіхів, що була розміщена в одній з посадок на Курщині.
За даними десантників, під час атаки українським військовим вдалося знищити загалом 14 російських морпіхів.
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