За словами бійця підрозділу "Кабул-9" Головного управління розвідки Міноборони, найбільшою проблемою для українських військових на передовій наразі залишається здатність окупаційної армії РФ швидко та системно виправляти власні помилки і вчитись на них.

У ГУР заявляють про проблеми через швидку адаптацію армії РФ до умов війни проти України

Наприклад, ті ж самі комплекси РЕБ, які вони встановлюють на автомобілі. Якщо раніше було легше їх вразити, то зараз вже не так. Вони змінюють час пересування, тобто 70-80% всього пересування по передовій відбувається в темний час доби. Ворог розуміє небезпеку від FPV, - пояснює військовий. Поширити

За його словами, через це українські військові наразі встановлюють камери нічного бачення.

Боєць підрозділу “Кабульська дев’ятка” підкреслив, що наразі українські дрони почали вражати ворожу техніку та особовий склад навіть вночі, коли окупантам не має куди втекти.

Він зазначив, що російські окупанти не можуть відмовитись від проведення логістичних операцій і змушені ризикувати.

Що відомо про посилення ролі РЕБ на передовій

Військовий також зазначив, що через велику кількість БпЛА на передовій стали все частіше застосовуватись портативні системи РЕБ.

Боєць ГУР підкреслив, що якщо раніше системи РЕБ на автівках були чимось незвичним, то наразі це стало першочерговою необхідністю.

Він додав, що на автівку можна встановити навіть кілька таких систем.

При цьому РЕБ стрімко стають дедалі досконалішими і все залежатиме від того, яка зі сторін швидше це опанує.

У таких шалених перегонах українські війські використовують дрони-камікадзе, завдають влучних ударів по ворогу та збільшують дальність польоту безпілотників для ураження цілей.

Ми більше використовуємо дрони-камікадзе. До прикладу, у нас є зафіксований результат – ураження на 24 кілометри від нас. Це місце, де ворог навіть приблизно не може уявити, що туди може прилетіти дрон. Це досить серйозна небезпека вже для них, - пояснює боєць підрозділу ГУР. Поширити

Він також пояснив, що такі вдалі "польоти" нищать логістичні ланцюги росіян і в низ'являються додаткові проблеми.

Це додаткова евакуація чи потреба заміни транспорту, який є уражений.