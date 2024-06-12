За словами бійця підрозділу "Кабул-9" Головного управління розвідки Міноборони, найбільшою проблемою для українських військових на передовій наразі залишається здатність окупаційної армії РФ швидко та системно виправляти власні помилки і вчитись на них.
Головні тези:
- Однією з ключових проблем для українських військових на передовій є здатність армії РФ швидко виправляти власні помилки та адаптуватися до умов війни проти України.
- Заходи безпеки, такі як встановлення камер нічного бачення та використання дронів-камікадзе, стають все більш важливими у забезпеченні ефективної оборони.
- Бійці підрозділу “Кабул-9” підкреслюють, що успішні атаки дронів уражують логістичні ланцюги ворожої армії та призводять до додаткових проблем у веденні бойових дій.
- Системи радіоелектронної боротьби стають важливим елементом військової тактики, а їх швидка еволюція вимагає адаптації та вдосконалення з боку українських військових.
- Порушення логістичних ланцюгів російських окупантів за допомогою дронів-камікадзе створює значні незручності для ворога, дезорганізуючи їхні плани та перешкоджаючи нормальному функціонуванню.
У ГУР заявляють про проблеми через швидку адаптацію армії РФ до умов війни проти України
За його словами, через це українські військові наразі встановлюють камери нічного бачення.
Боєць підрозділу “Кабульська дев’ятка” підкреслив, що наразі українські дрони почали вражати ворожу техніку та особовий склад навіть вночі, коли окупантам не має куди втекти.
Він зазначив, що російські окупанти не можуть відмовитись від проведення логістичних операцій і змушені ризикувати.
Що відомо про посилення ролі РЕБ на передовій
Військовий також зазначив, що через велику кількість БпЛА на передовій стали все частіше застосовуватись портативні системи РЕБ.
Боєць ГУР підкреслив, що якщо раніше системи РЕБ на автівках були чимось незвичним, то наразі це стало першочерговою необхідністю.
Він додав, що на автівку можна встановити навіть кілька таких систем.
При цьому РЕБ стрімко стають дедалі досконалішими і все залежатиме від того, яка зі сторін швидше це опанує.
У таких шалених перегонах українські війські використовують дрони-камікадзе, завдають влучних ударів по ворогу та збільшують дальність польоту безпілотників для ураження цілей.
Він також пояснив, що такі вдалі "польоти" нищать логістичні ланцюги росіян і в низ'являються додаткові проблеми.
Це додаткова евакуація чи потреба заміни транспорту, який є уражений.
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