По словам бойца подразделения "Кабул-9" Главного управления разведки Минобороны, наибольшей проблемой для украинских военных на передовой остается способность оккупационной армии РФ быстро и системно исправлять собственные ошибки и учиться на них.
Главные тезисы
- Способность армии РФ быстро исправлять свои ошибки и адаптироваться к условиям войны является основной проблемой для украинских военных на фронте.
- Меры безопасности, такие как установка камер ночного видения и применение дронов-камикадзе, становятся важным компонентом эффективной обороны.
- Роль систем радиоэлектронной борьбы на фронте усиливается из-за применения большого количества БПЛА, что стимулирует использование портативных систем РЭБ.
- Украинские войска активно применяют дроны-камикадзе для нанесения точных ударов по врагу, разрушения логистических цепей и создания дополнительных проблем для оккупантов.
- Нарушение логистических цепочек вражеской армии с помощью дронов и эволюция систем радиоэлектронной борьбы приводят к значительным неудобствам и дискомфорту для врага на фронте.
В ГУР заявляют о проблемах из-за быстрой адаптации армии РФ к условиям войны против Украины
По его словам, поэтому украинские военные сейчас устанавливают камеры ночного видения.
Боец подразделения "Кабульская девятка" подчеркнул, что сейчас украинские дроны начали поражать вражескую технику и личный состав даже ночью, когда оккупантам некуда убежать.
Он отметил, что российские оккупанты не могут отказаться от проведения логистических операций и вынуждены рисковать.
Что известно об усилении роли РЭБ на передовой
Военный также отметил, что из-за большого количества БПЛА на передовой стали все чаще применяться портативные системы РЭБ.
Боец ГУР подчеркнул, что если раньше системы РЭБ на машинах были чем-то необычным, то сейчас это стало первоочередной необходимостью.
Он добавил, что на автомобиль можно установить даже несколько таких систем.
При этом РЭБ стремительно становятся все более совершенными и все будет зависеть от того, какая из сторон скорее это овладеет.
В такой бешеной гонке украинские войска используют дроны-камикадзе, наносят меткие удары по врагу и увеличивают дальность полета беспилотников для поражения целей.
Он также объяснил, что такие удачные "полёты" уничтожают логистические цепи россиян и у появляются дополнительные проблемы.
Это дополнительная эвакуация или потребность замены пораженного транспорта.
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