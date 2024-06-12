Бойцы подразделения ГУР "Кабул-9" назвали самую большую проблему ВСУ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы подразделения ГУР "Кабул-9" назвали самую большую проблему ВСУ на фронте

Военный ВСУ
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Источник:  РБК Украина

По словам бойца подразделения "Кабул-9" Главного управления разведки Минобороны, наибольшей проблемой для украинских военных на передовой остается способность оккупационной армии РФ быстро и системно исправлять собственные ошибки и учиться на них.

Главные тезисы

  • Способность армии РФ быстро исправлять свои ошибки и адаптироваться к условиям войны является основной проблемой для украинских военных на фронте.
  • Меры безопасности, такие как установка камер ночного видения и применение дронов-камикадзе, становятся важным компонентом эффективной обороны.
  • Роль систем радиоэлектронной борьбы на фронте усиливается из-за применения большого количества БПЛА, что стимулирует использование портативных систем РЭБ.
  • Украинские войска активно применяют дроны-камикадзе для нанесения точных ударов по врагу, разрушения логистических цепей и создания дополнительных проблем для оккупантов.
  • Нарушение логистических цепочек вражеской армии с помощью дронов и эволюция систем радиоэлектронной борьбы приводят к значительным неудобствам и дискомфорту для врага на фронте.

В ГУР заявляют о проблемах из-за быстрой адаптации армии РФ к условиям войны против Украины

Например, те же комплексы РЭБ, которые они устанавливают на автомобиле. Если раньше было легче поразить их, то сейчас уже не так. Они изменяют время передвижения, то есть 70-80% всего передвижения по передовой происходит в темное время суток. Враг понимает опасность от FPV, – объясняет военный.

По его словам, поэтому украинские военные сейчас устанавливают камеры ночного видения.

Боец подразделения "Кабульская девятка" подчеркнул, что сейчас украинские дроны начали поражать вражескую технику и личный состав даже ночью, когда оккупантам некуда убежать.

Он отметил, что российские оккупанты не могут отказаться от проведения логистических операций и вынуждены рисковать.

Что известно об усилении роли РЭБ на передовой

Военный также отметил, что из-за большого количества БПЛА на передовой стали все чаще применяться портативные системы РЭБ.

Боец ГУР подчеркнул, что если раньше системы РЭБ на машинах были чем-то необычным, то сейчас это стало первоочередной необходимостью.

Он добавил, что на автомобиль можно установить даже несколько таких систем.

При этом РЭБ стремительно становятся все более совершенными и все будет зависеть от того, какая из сторон скорее это овладеет.

В такой бешеной гонке украинские войска используют дроны-камикадзе, наносят меткие удары по врагу и увеличивают дальность полета беспилотников для поражения целей.

Мы больше используем дроны-камикадзе. К примеру, у нас есть зафиксированный результат – поражение на 24 км от нас. Это место, где враг даже приблизительно не может представить, что туда может прилететь дрон. Это достаточно серьезная опасность для них, - объясняет боец подразделения ГУР.

Он также объяснил, что такие удачные "полёты" уничтожают логистические цепи россиян и у появляются дополнительные проблемы.

Это дополнительная эвакуация или потребность замены пораженного транспорта.

Это достаточно серьезные неудобства. И когда эта системность все больше и больше нарушается, это большой дискомфорт для врага. То есть вражеский пехотинец, который должен банально держать наблюдательный пост, он не знает, его поменяют сегодня, или ему привезут сегодня есть, или привезут сегодня боеприпасы, - рассказывает военный.

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