Бійці ССО показали знищення взводу армії РФ на Курщині — відео

Бійці 4-го та 8-го полків Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили взвод російських військових у Курській області РФ.

Як бійці ССО ліквідували взвод армії РФ на Курщині

Як повідомляють у ССО, взвод російської піхоти на трьох БТР-82 спробував штурмувати українські позиції в Курській області.

Проте усі ворожі солдати та техніка були знищені.

Українські оператори заздалегідь замінували територію, а потім, завдяки злагодженим діям, застосуванню FPV-дронів та скидів із дронів Mavic, повністю ліквідували противника.

Крім того, кількох окупантів вдалося захопити в полон.

Солдати КНДР продовжують зазнавати втрат під час штурмів на Курщині

Як зазначає українська розвідка, 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба та Мартинівка Курської області російської держави-агресора підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат — щонайменше 30 військових були вбиті або поранені.

Крім того, у районі села Куріловка, за даними ГУР, зникли безвісти щонайменше троє північнокорейських солдатів.