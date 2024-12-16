Бійці ССО показали знищення взводу армії РФ на Курщині — відео

Бійці 4-го та 8-го полків Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили взвод російських військових у Курській області РФ.
Головні тези:
- Бійці ССО показали вражаюче відео знищення взводу армії РФ на Курщині.
- Українські оператори замінували територію та за допомогою FPV-дронів та скидів із дронів Mavic впоралися з противником.
- Під час штурмів на Курщині солдати КНДР зазнали значних втрат в районах сіл Плєхово, Ворожба та Мартинівка.
- Щонайменше 30 військових були вбиті або поранені, а троє північнокорейських солдатів зникли безвісти.
- Штурмові підрозділи КНДР долучають новий особовий склад, щоб продовжувати бойові дії на території Курщини.
Як бійці ССО ліквідували взвод армії РФ на Курщині
Як повідомляють у ССО, взвод російської піхоти на трьох БТР-82 спробував штурмувати українські позиції в Курській області.
Проте усі ворожі солдати та техніка були знищені.
Українські оператори заздалегідь замінували територію, а потім, завдяки злагодженим діям, застосуванню FPV-дронів та скидів із дронів Mavic, повністю ліквідували противника.
Крім того, кількох окупантів вдалося захопити в полон.
Солдати КНДР продовжують зазнавати втрат під час штурмів на Курщині
Як зазначає українська розвідка, 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба та Мартинівка Курської області російської держави-агресора підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат — щонайменше 30 військових були вбиті або поранені.
Крім того, у районі села Куріловка, за даними ГУР, зникли безвісти щонайменше троє північнокорейських солдатів.
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