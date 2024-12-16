Бійці ССО показали знищення взводу армії РФ на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ССО показали знищення взводу армії РФ на Курщині — відео

ССО
Бійці ССО показали знищення взводу армії РФ на Курщині — відео
Read in English

Бійці 4-го та 8-го полків Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили взвод російських військових у Курській області РФ.

Головні тези:

  • Бійці ССО показали вражаюче відео знищення взводу армії РФ на Курщині.
  • Українські оператори замінували територію та за допомогою FPV-дронів та скидів із дронів Mavic впоралися з противником.
  • Під час штурмів на Курщині солдати КНДР зазнали значних втрат в районах сіл Плєхово, Ворожба та Мартинівка.
  • Щонайменше 30 військових були вбиті або поранені, а троє північнокорейських солдатів зникли безвісти.
  • Штурмові підрозділи КНДР долучають новий особовий склад, щоб продовжувати бойові дії на території Курщини.

Як бійці ССО ліквідували взвод армії РФ на Курщині

Як повідомляють у ССО, взвод російської піхоти на трьох БТР-82 спробував штурмувати українські позиції в Курській області.

Проте усі ворожі солдати та техніка були знищені.

Українські оператори заздалегідь замінували територію, а потім, завдяки злагодженим діям, застосуванню FPV-дронів та скидів із дронів Mavic, повністю ліквідували противника.

Крім того, кількох окупантів вдалося захопити в полон.

Солдати КНДР продовжують зазнавати втрат під час штурмів на Курщині

Як зазначає українська розвідка, 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба та Мартинівка Курської області російської держави-агресора підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат — щонайменше 30 військових були вбиті або поранені.

Крім того, у районі села Куріловка, за даними ГУР, зникли безвісти щонайменше троє північнокорейських солдатів.

Через втрати штурмові підрозділи доукомплектовуються новим особовим складом, зокрема з 94-ї окремої бригади армії КНДР, для продовження активних бойових дій на території Курщини, — зазначає ГУР.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Військові КНДР у складі російської армії зазнали перших втрат на Курщині
ГУР
КНДР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ показали десятки ліквідованих солдатів КНДР у боях на Курщині — відео
ЗСУ показали десятки ліквідованих солдатів КНДР у боях на Курщині — відео
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Підрозділи КНДР зазнали значних втрат на Курщині — їх доукомплектувують
ГУР
Підрозділи КНДР зазнали значних втрат на Курщині — їх доукомплектувують

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?