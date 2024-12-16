Бойцы ССО показали уничтожение взвода армии РФ на Курщине

Бойцы 4-го и 8-го полков Сил специальных операций ВСУ уничтожили взвод российских военных в Курской области РФ.
Главные тезисы
- Бойцы ССО показали впечатляющее видео уничтожения взвода армии РФ в Курщине.
- Украинские операторы заменяли территорию и с помощью FPV-дронов и сбросов с дронов Mavic справились с противником.
- Во время штурмов в Курщине солдаты КНДР понесли значительные потери в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка.
- По меньшей мере 30 военных были убиты или ранены, а трое северокорейских солдат пропали без вести.
- Штурмовые подразделения КНДР привлекают новый личный состав, чтобы продолжать боевые действия на территории Курщины.
Как бойцы ССО ликвидировали взвод армии РФ в Курщине
Как сообщают в ССО, взвод российской пехоты на троих БТР-82 попытался штурмовать украинские позиции в Курской области.
Однако все вражеские солдаты и техники были уничтожены.
Украинские операторы заранее заменяли территорию, а затем, благодаря слаженным действиям, применению FPV-дронов и сбросов с дронов Mavic, полностью ликвидировали противника.
Кроме того, нескольких окупантов удалось захватить в плен.
Солдаты КНДР продолжают нести потери во время штурмов на Курщине
Как отмечает украинская разведка, 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка Курской области российского государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери — по меньшей мере 30 военных были убиты или ранены.
Кроме того, в районе села Куриловка, по данным ГУР, пропали без вести по меньшей мере трое северокорейских солдат.
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