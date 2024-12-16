Бойцы ССО показали уничтожение взвода армии РФ на Курщине

Бойцы 4-го и 8-го полков Сил специальных операций ВСУ уничтожили взвод российских военных в Курской области РФ.

Как бойцы ССО ликвидировали взвод армии РФ в Курщине

Как сообщают в ССО, взвод российской пехоты на троих БТР-82 попытался штурмовать украинские позиции в Курской области.

Однако все вражеские солдаты и техники были уничтожены.

Украинские операторы заранее заменяли территорию, а затем, благодаря слаженным действиям, применению FPV-дронов и сбросов с дронов Mavic, полностью ликвидировали противника.

Кроме того, нескольких окупантов удалось захватить в плен.

Солдаты КНДР продолжают нести потери во время штурмов на Курщине

Как отмечает украинская разведка, 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка Курской области российского государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери — по меньшей мере 30 военных были убиты или ранены.

Кроме того, в районе села Куриловка, по данным ГУР, пропали без вести по меньшей мере трое северокорейских солдат.