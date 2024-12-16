Бойцы ССО показали уничтожение взвода армии РФ на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО показали уничтожение взвода армии РФ на Курщине

ССО
Бойцы ССО показали уничтожение взвода армии РФ на Курщине
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Бойцы 4-го и 8-го полков Сил специальных операций ВСУ уничтожили взвод российских военных в Курской области РФ.

Главные тезисы

  • Бойцы ССО показали впечатляющее видео уничтожения взвода армии РФ в Курщине.
  • Украинские операторы заменяли территорию и с помощью FPV-дронов и сбросов с дронов Mavic справились с противником.
  • Во время штурмов в Курщине солдаты КНДР понесли значительные потери в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка.
  • По меньшей мере 30 военных были убиты или ранены, а трое северокорейских солдат пропали без вести.
  • Штурмовые подразделения КНДР привлекают новый личный состав, чтобы продолжать боевые действия на территории Курщины.

Как бойцы ССО ликвидировали взвод армии РФ в Курщине

Как сообщают в ССО, взвод российской пехоты на троих БТР-82 попытался штурмовать украинские позиции в Курской области.

Однако все вражеские солдаты и техники были уничтожены.

Украинские операторы заранее заменяли территорию, а затем, благодаря слаженным действиям, применению FPV-дронов и сбросов с дронов Mavic, полностью ликвидировали противника.

Кроме того, нескольких окупантов удалось захватить в плен.

Солдаты КНДР продолжают нести потери во время штурмов на Курщине

Как отмечает украинская разведка, 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба и Мартыновка Курской области российского государства-агрессора подразделения армии КНДР понесли значительные потери — по меньшей мере 30 военных были убиты или ранены.

Кроме того, в районе села Куриловка, по данным ГУР, пропали без вести по меньшей мере трое северокорейских солдат.

Из-за потерь штурмовые подразделения доукомплектовываются новым личным составом, в том числе из 94-й отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на территории Курщины, отмечает ГУР.

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