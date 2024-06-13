Бійці ССО вперше уразили новітню станцію звʼязку росіян — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ССО вперше уразили новітню станцію звʼязку росіян — відео

ССО
станція

Вперше в історії війни оператори ССО уразили російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ.

Головні тези:

 

  • Втрата станції призвела до порушення зв'язку між командним пунктом та підрозділами армії РФ.
  • Огляд втрат російських військ за добу включає знищення танків, броньованих машин, артилерійських систем, літаків та іншої військової техніки.
  • Дія ССО свідчить про високу ефективність українських військових у веденні бойових операцій.

Що відомо про ураження ЗСУ новітньої станції звʼязку армії РФ

Як зазначається, оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію (РРС) Р-416ГМ.

По ворожій цілі спецпризначенці завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО.

У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії РФ, — додали військові.

Російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.

Зазначимо, що ця станція Р-416ГМ — перша, що уражена українськими військовими за час війни.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 980 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7928 (+17) од;

  • бойових броньованих машин — 15 208 (+21) од.;

  • артилерійських систем — 13 770 (+34) од.;

  • РСЗВ — 1099 од.;

  • засоби ППО — 846 (+2) од.;

  • літаків — 359 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 075 (+33) од.;

  • крилатих ракет — 2285 (+5) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18 794 (+58) од.;

  • спеціальної техніки — 2294 (+4) од.

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