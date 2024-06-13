Бійці ССО вперше уразили новітню станцію звʼязку росіян — відео

Що відомо про ураження ЗСУ новітньої станції звʼязку армії РФ

Як зазначається, оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію (РРС) Р-416ГМ.

По ворожій цілі спецпризначенці завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО.

У результаті влучної роботи станцію Р-416ГМ уражено. Відтак порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії РФ, — додали військові. Поширити

Російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.

Зазначимо, що ця станція Р-416ГМ — перша, що уражена українськими військовими за час війни.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 980 російських загарбників, а з техніки знищено: