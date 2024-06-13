Бійці ССО вперше уразили новітню станцію звʼязку росіян — відео

Вперше в історії війни оператори ССО уразили російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ.
Головні тези:
- Втрата станції призвела до порушення зв'язку між командним пунктом та підрозділами армії РФ.
- Огляд втрат російських військ за добу включає знищення танків, броньованих машин, артилерійських систем, літаків та іншої військової техніки.
- Дія ССО свідчить про високу ефективність українських військових у веденні бойових операцій.
Що відомо про ураження ЗСУ новітньої станції звʼязку армії РФ
Як зазначається, оператори 3-го полку ССО під час роботи на одному з операційних напрямків ідентифікували російську цифрову радіорелейну станцію (РРС) Р-416ГМ.
По ворожій цілі спецпризначенці завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО.
Російська армія взяла цей комплекс на озброєння у 2018 році. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах.
Зазначимо, що ця станція Р-416ГМ — перша, що уражена українськими військовими за час війни.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 980 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7928 (+17) од;
бойових броньованих машин — 15 208 (+21) од.;
артилерійських систем — 13 770 (+34) од.;
РСЗВ — 1099 од.;
засоби ППО — 846 (+2) од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 075 (+33) од.;
крилатих ракет — 2285 (+5) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18 794 (+58) од.;
спеціальної техніки — 2294 (+4) од.
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