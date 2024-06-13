Бойцы ССО впервые поразили новейшую станцию связи россиян — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО впервые поразили новейшую станцию связи россиян — видео

ССО
станция
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Впервые в истории войны операторы ССО поразили российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ.

Главные тезисы

 

  • Поражение этой станции нарушило связь между командным пунктом и подразделениями армии РФ, отмечают военные.
  • Генштаб сообщает о значительных потерях российских захватчиков за сутки: уничтожены танки, боевые машины, артиллерия, воздушная и морская техника.
  • Этот случай является первым за время войны, когда украинские военные смогли поразить станцию Р-416ГМ российской армии.

Что известно о поражении ВСУ новой станции связи армии РФ

Как отмечается, операторы 3-го полка ССО при работе на одном из операционных направлений идентифицировали российскую цифровую радиорелейную станцию (РРС) Р-416ГМ.

По враждебной цели спецназовцы нанесли огневое поражение одной из новейших разработок, поступившей на вооружение ССО.

В результате точной работы станция Р-416ГМ поражена. Следовательно, нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии РФ, — добавили военные.

Российская армия взяла этот комплекс на вооружение в 2018 году. Передвижная станция разработана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях.

Отметим, что эта станция Р-416ГМ — первая, пораженная украинскими военными за время войны.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 980 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7928 (+17) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 208 (+21) ед;

  • артиллерийских систем — 13 770 (+34) ед;

  • РСЗО — 1099 ед.;

  • средства ПВО — 846 (+2) ед;

  • самолетов — 359 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 075 (+33) ед;

  • крылатых ракет — 2285 (+5) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18 794 (+58) ед;

  • специальной техники — 2294 (+4) ед.

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