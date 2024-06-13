Бойцы ССО впервые поразили новейшую станцию связи россиян — видео

Впервые в истории войны операторы ССО поразили российскую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ.
Главные тезисы
- Поражение этой станции нарушило связь между командным пунктом и подразделениями армии РФ, отмечают военные.
- Генштаб сообщает о значительных потерях российских захватчиков за сутки: уничтожены танки, боевые машины, артиллерия, воздушная и морская техника.
- Этот случай является первым за время войны, когда украинские военные смогли поразить станцию Р-416ГМ российской армии.
Что известно о поражении ВСУ новой станции связи армии РФ
Как отмечается, операторы 3-го полка ССО при работе на одном из операционных направлений идентифицировали российскую цифровую радиорелейную станцию (РРС) Р-416ГМ.
По враждебной цели спецназовцы нанесли огневое поражение одной из новейших разработок, поступившей на вооружение ССО.
Российская армия взяла этот комплекс на вооружение в 2018 году. Передвижная станция разработана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях.
Отметим, что эта станция Р-416ГМ — первая, пораженная украинскими военными за время войны.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 980 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7928 (+17) ед;
боевых бронированных машин — 15 208 (+21) ед;
артиллерийских систем — 13 770 (+34) ед;
РСЗО — 1099 ед.;
средства ПВО — 846 (+2) ед;
самолетов — 359 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 075 (+33) ед;
крылатых ракет — 2285 (+5) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18 794 (+58) ед;
специальной техники — 2294 (+4) ед.
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