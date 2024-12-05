Бійці ССО взяли в полон 12 окупантів в тилу армії РФ на Курщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ССО взяли в полон 12 окупантів в тилу армії РФ на Курщині — відео

ССО
Бійці ССО взяли в полон 12 окупантів в тилу армії РФ на Курщині — відео

У Курській області бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ зайшли на позиції РФ. Там нашим захисникам вдалося знищити 17 солдатів та ще 12 взяти у полон. 

Головні тези:

  • Бійці ССО здійснили успішну операцію в тилу армії РФ на Курщині, захопивши в полон 12 окупантів.
  • Під час нальоту оператори 73-го морського центру та 6 полку 'Рейнджер' знищили 17 військових РФ.
  • Бійці Сил спеціальних операцій завдали суттєвих втрат в живій силі противнику та взяли в полон декілька десятків військовослужбовців.
  • Полонені росіяни заявили, що здалися в полон у своє професійне свято, висловивши вдячність за збереження життя та гідне ставлення.
  • Війни ССО також знищили 10 окупантів під час наліту на позиції противника, забезпечивши троє поповнили обмінний фонд.

Бійці Сил спецоперацій зайшли в тил РФ у Курській області

Як зазначається, оператори 73-го морського центру та 6 полку "Рейнджер" під час проведення нальоту на позиції противника в Курській області знищили 17 військових РФ.

Воїни ССО зайшли на позиції противника та взяли в полон 12 військовослужбовців, — повідомили військослужбовці.

Бійці ССО полонили кілька десятків російських морпіхів на Курщині

Про це Сили спецоперацій повідомили на своїх сторінках у соцмережах, опублікувавши також відповідне відео.

Воїни Сил спеціальних операцій під час проведення спеціальних дій на Курському напрямку завдали суттєвих втрат в живій силі противнику. Крім того, було взято в полон декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ. Саме так ворожі морпіхи повинні "відзначати" своє професійне свято".

На відео, яке поширили воїни ССО, полонені росіяни зазначають, що вони дійсно здалися в полон у своє професійне свято, дякують за те, що їм зберегли життя й до них добре ставляться.

Також раніше під час ведення спеціальної розвідки на Курщині воїни 8 полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича здійснили наліт на позиції противника.

Оператори ССО блискавично знищили 10 окупантів, ще троє поповнили обмінний фонд.

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