Бойцы ССО взяли в плен 12 оккупантов в тылу армии РФ на Курщине — видео

В Курской области бойцы сил специальных операций ВСУ зашли на позиции РФ. Там нашим защитникам удалось уничтожить 17 солдат и еще 12 взять в плен.
Главные тезисы
- Бойцы ССО совершили успешную операцию в тылу армии РФ на Курщине, захватив в плен 12 окупантов.
- Во время налета операторы 73 морского центра и 6 полка 'Рейнджер' уничтожили 17 военных РФ.
- Бойцы Сил специальных операций нанесли существенные потери в живой силе противнику и взяли в плен несколько десятков военнослужащих.
- Пленные россияне заявили, что сдались в плен в свой профессиональный праздник, выразив благодарность за сохранение жизни и достойное отношение.
- Войны ССО также уничтожили 10 окупантов во время налета на позиции противника, обеспечив трое пополнивших обменный фонд.
Бойцы Сил спецопераций вошли в тыл РФ в Курской области
Как отмечается, операторы 73 морского центра и 6 полка "Рейнджер" во время проведения налета на позиции противника в Курской области уничтожили 17 военных РФ.
Бойцы ССО пленили несколько десятков российских морпехов на Курщине
Об этом Силы спецопераций сообщили на своих страницах в соцсетях, опубликовав соответствующее видео.
На видео, которое распространили воины ССО, пленные россияне отмечают, что они действительно сдались в плен в свой профессиональный праздник, благодарят за то, что им сохранили жизнь и к ним хорошо относятся.
Также ранее во время проведения специальной разведки на Курщине воины 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича совершили налет на позиции противника.
Операторы ССО молниеносно уничтожили 10 окупантов, еще трое пополнили обменный фонд.
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