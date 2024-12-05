Бойцы ССО взяли в плен 12 оккупантов в тылу армии РФ на Курщине — видео

В Курской области бойцы сил специальных операций ВСУ зашли на позиции РФ. Там нашим защитникам удалось уничтожить 17 солдат и еще 12 взять в плен.

Бойцы Сил спецопераций вошли в тыл РФ в Курской области

Как отмечается, операторы 73 морского центра и 6 полка "Рейнджер" во время проведения налета на позиции противника в Курской области уничтожили 17 военных РФ.

Воины ССО зашли на позиции противника и взяли в плен 12 военнослужащих, сообщили военнослужащие. Поделиться

Бойцы ССО пленили несколько десятков российских морпехов на Курщине

Об этом Силы спецопераций сообщили на своих страницах в соцсетях, опубликовав соответствующее видео.

Воины Сил специальных операций во время проведения специальных действий на Курском направлении нанесли существенные потери в живой силе противнику. Кроме того, было пленено несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ. Именно так вражеские морпехи должны "отмечать" свой профессиональный праздник. Поделиться

На видео, которое распространили воины ССО, пленные россияне отмечают, что они действительно сдались в плен в свой профессиональный праздник, благодарят за то, что им сохранили жизнь и к ним хорошо относятся.

Также ранее во время проведения специальной разведки на Курщине воины 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича совершили налет на позиции противника.