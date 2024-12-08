Бійці ССО зачистили позиції окупантів РФ — відео операції

Українські Сили спецоперацій знищили позиції російських окупантів, атакувавши їх із тилу. Ворог був застигнутий зненацька.
Головні тези:
- Бійці ССО ефективно відстояли територію, знищивши ворога та захопивши в полон одного військового.
- Українські спеціальні сили продемонстрували високу професіоналізм під час операції проти російських окупантів.
- Ворог намагався використати дрони для нападу, але бійці ССО успішно збили чотири дрони Mavic, не допустивши загрози.
- За даними Генштабу, за добу українська армія знищила значну кількість ворожої техніки та військовослужбовців РФ.
Бійці ССО показали зачистку позицій російських окупантів
Як зазначається, нещодавно оператори 3-го полку ССО провели зачистку ворожих позицій, закріпилися на них і передали контроль дружньому підрозділу Сил безпеки та оборони України.
За даними військових, бій розпочався, коли тактична група увірвалася на позиції противника.
Операція завершилася успішно. Група відступила після виконання завдання, зазнавши лише одного поранення.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1460 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9519 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 19 571 (+36) од.;
артилерійських систем — 21 058 (+3) од.;
РСЗВ — 1253 од.;
засоби ППО — 1023 (+1) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20 071 (+29) од.;
крилатих ракет — 2857 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 30 965 (+17) од.;
спеціальної техніки — 3635 (+2) од.
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