Бійці ССО зачистили позиції окупантів РФ — відео операції

Українські Сили спецоперацій знищили позиції російських окупантів, атакувавши їх із тилу. Ворог був застигнутий зненацька.

Бійці ССО показали зачистку позицій російських окупантів

Як зазначається, нещодавно оператори 3-го полку ССО провели зачистку ворожих позицій, закріпилися на них і передали контроль дружньому підрозділу Сил безпеки та оборони України.

За даними військових, бій розпочався, коли тактична група увірвалася на позиції противника.

Бійці ССО ліквідували трьох російських військових, а ще одного взяли в полон. Під час операції ворог намагався використати дрони для скидання гранат, але наші воїни зі стрілецької зброї збили чотири дрони Mavic, — додали в ССО. Поширити

Операція завершилася успішно. Група відступила після виконання завдання, зазнавши лише одного поранення.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1460 російських загарбників, а з техніки знищено: