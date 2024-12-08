Бойцы ССО зачистили позиции оккупантов РФ — видео операции
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ССО зачистили позиции оккупантов РФ — видео операции

ССО
Бойцы ССО зачистили позиции оккупантов РФ — видео операции
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Украинские Силы спецопераций уничтожили позиции российских окупантов, атаковав их с тыла. Враг был застигнут врасплох.

Главные тезисы

  • Бойцы ССО эффективно отстояли территорию, уничтожив врага и захватив в плен одного военного.
  • Украинские специальные силы продемонстрировали высокий профессионализм во время операции против российских оккупантов.
  • Враг пытался использовать дроны для нападения, но бойцы ССО успешно сбили четыре дрона Mavic, не допустив угрозы.
  • По данным Генштаба, в сутки украинская армия уничтожила значительное количество вражеской техники и военнослужащих РФ.

Бойцы ССО показали зачистку позиций российских окупантов

Недавно операторы 3-го полка ССО провели зачистку вражеских позиций, закрепились на них и передали контроль дружественному подразделению Сил безопасности и обороны Украины.

По данным военных, бой начался, когда тактическая группа ворвалась на позиции противника.

Бойцы ССО ликвидировали трех российских военных, а еще одного взяли в плен. Во время операции враг пытался использовать дроны для сброса гранат, но наши воины из стрелкового оружия сбили четыре дрона Mavic, добавили в ССО.

Операция завершилась успешно. Группа отступила после выполнения задания, потерпев только одно ранение.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1460 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9519 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 19 571 (+36) ед;

  • артиллерийских систем — 21 058 (+3) ед;

  • РСЗО — 1253 ед.;

  • средства ПВО — 1023 (+1) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 071 (+29) ед;

  • крылатых ракет — 2857 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 30 965 (+17) ед;

  • специальной техники — 3635 (+2) ед.

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