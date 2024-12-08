Бойцы ССО зачистили позиции оккупантов РФ — видео операции

Украинские Силы спецопераций уничтожили позиции российских окупантов, атаковав их с тыла. Враг был застигнут врасплох.
Главные тезисы
- Бойцы ССО эффективно отстояли территорию, уничтожив врага и захватив в плен одного военного.
- Украинские специальные силы продемонстрировали высокий профессионализм во время операции против российских оккупантов.
- Враг пытался использовать дроны для нападения, но бойцы ССО успешно сбили четыре дрона Mavic, не допустив угрозы.
- По данным Генштаба, в сутки украинская армия уничтожила значительное количество вражеской техники и военнослужащих РФ.
Бойцы ССО показали зачистку позиций российских окупантов
Недавно операторы 3-го полка ССО провели зачистку вражеских позиций, закрепились на них и передали контроль дружественному подразделению Сил безопасности и обороны Украины.
По данным военных, бой начался, когда тактическая группа ворвалась на позиции противника.
Операция завершилась успешно. Группа отступила после выполнения задания, потерпев только одно ранение.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1460 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9519 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 19 571 (+36) ед;
артиллерийских систем — 21 058 (+3) ед;
РСЗО — 1253 ед.;
средства ПВО — 1023 (+1) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20 071 (+29) ед;
крылатых ракет — 2857 ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 30 965 (+17) ед;
специальной техники — 3635 (+2) ед.
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