Бойцы ССО зачистили позиции оккупантов РФ — видео операции

Украинские Силы спецопераций уничтожили позиции российских окупантов, атаковав их с тыла. Враг был застигнут врасплох.

Бойцы ССО показали зачистку позиций российских окупантов

Недавно операторы 3-го полка ССО провели зачистку вражеских позиций, закрепились на них и передали контроль дружественному подразделению Сил безопасности и обороны Украины.

По данным военных, бой начался, когда тактическая группа ворвалась на позиции противника.

Бойцы ССО ликвидировали трех российских военных, а еще одного взяли в плен. Во время операции враг пытался использовать дроны для сброса гранат, но наши воины из стрелкового оружия сбили четыре дрона Mavic, добавили в ССО. Поделиться

Операция завершилась успешно. Группа отступила после выполнения задания, потерпев только одно ранение.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1460 российских захватчиков, а по технике уничтожено: