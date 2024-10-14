Біля мітингу Трампа затримали чоловіка зі зброєю — що відомо
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Біля мітингу Трампа затримали чоловіка зі зброєю — що відомо

Біля мітингу Трампа затримали чоловіка зі зброєю — що відомо
Джерело:  Associated Press

Чоловіка затримали в Південній Каліфорнії неподалік місця, де мав відбутися мітинг кандидата у президенти США Дональда Трампа. Подія трапилася 12 жовтня.

Головні тези:

  • Чоловіка зі зброєю затримали поблизу мітингу Трампа в Південній Каліфорнії, де виявили дробовик, пістолет та боєприпаси в автомобілі.
  • Інцидент не становив загрози для безпеки Трампа та учасників заходу, однак це не перший випадок спроб на його життя.
  • Підозрюваного 49-річного жителя Лас-Вегаса заарештували за незаконне зберігання зброї. Його відпустили під заставу, а суд відбудеться у січні 2025 року.
  • У минулому вже були спроби на життя Трампа, включаючи обстріли та замахи. Усі затримані підозрювані притягуються до відповідальності перед згідним законом.

Що відомо про затриманого чоловіка

Як зазначає видання, в автомобілі чоловіка виявили дробовик, заряджений пістолет та боєприпаси.

Підозрюваного 49-річного жителя Лас-Вегаса заарештували на контрольно-пропускному пункті мітингу. Він був за кермом чорного позашляховика, коли поліція зупинила його в місті Коачелла, на схід від Лос-Анджелеса.

У департаменті шерифа округу Ріверсайд повідомили, що затриманого підозрюють у незаконному зберіганні зарядженої вогнепальної зброї та магазину великої ємності. Вони також запевнили, що інцидент не становив загрози для безпеки Дональда Трампа чи учасників заходу.

Пізніше підозрюваного відпустили під заставу в 5 тис дол. Він має постати перед судом 2 січня 2025 року.

Що відомо про замахи на Трампа 

У Вест-Палм-Біч 15 вересня пролунали постріли поблизу поля для гольфу, яке належало республіканцю. Згодом стало відомо про замах на нього.

У Trump International Golf Club повідомили, що кандидат в президенти в порядку, проте утримались від подробиць.

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа. Ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів. Його заарештували та висунули звинувачення у двох злочинах, які пов’язані з використанням зброї.

Раяну Руту висунули обвинувачення у спробі замаху на Дональда Трампа. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що це був другий замах на Трампа за останні місяці. У липні на одному з мітингів йому прострелили вухо.  

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