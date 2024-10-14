У митинга Трампа задержали мужчину с оружием — что известно
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У митинга Трампа задержали мужчину с оружием — что известно

У митинга Трампа задержали мужчину с оружием — что известно
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Источник:  Associated Press

Мужчину задержали в Южной Калифорнии недалеко от места, где должен был состояться митинг кандидата в президенты США Дональда Трампа. Событие произошло 12 октября.

Главные тезисы

  • Мужчину с оружием задержали у митинга Трампа в Южной Калифорнии 12 октября.
  • В автомобиле подозреваемого обнаружили дробовик, заряженный пистолет и боеприпасы.
  • Подозреваемый был арестован на контрольно-пропускном пункте митинга и отпущен под залог.
  • Райан Руту предъявлены обвинения в попытке покушения на Дональда Трампа сгорем пожизненного заключения.
  • Это уже второе покушение на Трампа за последние месяцы, что поднимает волнующие вопросы о безопасности кандидата и его мер по обеспечению защиты.

Что известно о задержанном мужчине

Как отмечает издание, в автомобиле мужчины обнаружили дробовик, заряженный пистолет и боеприпасы.

Подозреваемый 49-летний житель Лас-Вегаса был арестован на контрольно-пропускном пункте митинга. Он был за рулем черного внедорожника, когда полиция остановила его в городе Коачелла, к востоку от Лос-Анджелеса.

В департаменте шерифа округа Риверсайд сообщили, что задержанный подозревается в незаконном хранении заряженного огнестрельного оружия и магазина большой емкости. Они также заверили, что инцидент не представлял угрозы безопасности Дональда Трампа или участников мероприятия.

Позже подозреваемого отпустили под залог в 5 тыс. дол. Он должен предстать перед судом 2 января 2025 года.

Что известно о покушениях на Трампа

В Вест-Палм-Бич 15 сентября прозвучали выстрелы вблизи поля для гольфа, принадлежащего республиканцу. Впоследствии стало известно о покушении на него.

В Trump International Golf Club сообщили, что кандидат в президенты в порядке, однако воздержались от подробностей.

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа. Им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов. Его арестовали и предъявили обвинения в двух преступлениях, связанных с использованием оружия.

Райану Руту выдвинули обвинения в попытке покушения на Дональда Трампа. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что это было второе покушение на Трампа за последние месяцы. В июле на одном из митингов ему прострелили ухо.

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