Военная авиация и президентский лимузин. Трамп получил усиленную защиту на время предвыборной кампании

Штаб Трампа обратился с просьбой предоставить экс-президенту военную авиацию и дополнительную защиту Секретной службы после двух покушений. Байден сказал "дать ему все, что ему нужно".

Трампа будет защищать военная авиация во время митингов

Администрация президента Джо Байдена ответила на запрос штаба Трампа об усилении безопасности, что было обусловлено двумя покушениями и угрозами со стороны Ирана.

Я сказал департаменту дать ему все, что ему нужно. Джо Байден Президент США

В издании отметили, что покушения на Трампа связаны с убийством иранского генерала Кассема Сулеймани в 2020 году. Иран считается главным источником угроз, и США уже направили предупреждение на самом высоком уровне иранскому правительству.

Запрос на усиленную защиту содержит:

увеличение финансирования местных правоохранительных органов;

доступ к федеральной рабочей силе;

дополнительное финансирование Секретной службы;

временные ограничения воздушного пространства;

доступ к бронированным лимузинам президентского класса;

пуленепробиваемое стекло для защиты во время выступов;

военная авиация.

Эти запросы возникли после брифингов разведки об угрозах со стороны Ирана.

Президент Байден поручил Секретной службе обеспечить высочайший уровень защиты для бывшего президента Трампа, заявил директор по коммуникациям Белого дома Бен Лаболт. Поделиться

Представитель Совета национальной безопасности Шон Саветт заявил, что США отслеживали иранские угрозы в адрес Трампа в течение многих лет, начиная с того времени, когда он был президентом, после убийства Солемаини, генерала, руководившего региональной военной деятельностью страны.