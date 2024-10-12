Военная авиация и президентский лимузин. Трамп получил усиленную защиту на время предвыборной кампании

Штаб Трампа обратился с просьбой предоставить экс-президенту военную авиацию и дополнительную защиту Секретной службы после двух покушений. Байден сказал "дать ему все, что ему нужно".
Главные тезисы
- Штаб Трампа запрашивает ужесточение защиты с использованием военной авиации и дополнительной защиты Секретной службы после покушений и угроз со стороны Ирана.
- Байден согласился предоставить все необходимое для обеспечения безопасности Трампа, включая финансовую поддержку и другие меры.
- Запрос на усиленную защиту включает доступ к военной авиации, финансирование местных правоохранительных органов и временные ограничения воздушного пространства.
- Иран считается основным источником угроз, и США приняли решительные меры в ответ на угрозы и покушения.
- Президент Байден настаивает на высочайшем уровне защиты для бывшего президента Трампа после проведенных разведывательных брифингов.
Трампа будет защищать военная авиация во время митингов
Администрация президента Джо Байдена ответила на запрос штаба Трампа об усилении безопасности, что было обусловлено двумя покушениями и угрозами со стороны Ирана.
В издании отметили, что покушения на Трампа связаны с убийством иранского генерала Кассема Сулеймани в 2020 году. Иран считается главным источником угроз, и США уже направили предупреждение на самом высоком уровне иранскому правительству.
Запрос на усиленную защиту содержит:
увеличение финансирования местных правоохранительных органов;
доступ к федеральной рабочей силе;
дополнительное финансирование Секретной службы;
временные ограничения воздушного пространства;
доступ к бронированным лимузинам президентского класса;
пуленепробиваемое стекло для защиты во время выступов;
военная авиация.
Эти запросы возникли после брифингов разведки об угрозах со стороны Ирана.
Представитель Совета национальной безопасности Шон Саветт заявил, что США отслеживали иранские угрозы в адрес Трампа в течение многих лет, начиная с того времени, когда он был президентом, после убийства Солемаини, генерала, руководившего региональной военной деятельностью страны.
Эти угрозы вытекают из желания Ирана отомстить за убийство Касема Сулеймани. Мы считаем это вопросом национальной и внутренней безопасности высшего приоритета, и мы решительно осуждаем Иран за эти дерзкие угрозы, — отметил Саветт. — Если Иран нападет на любого из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить Соединенным Штатам или тех, кто служил ранее, Иран столкнется с серьезными последствиями.
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