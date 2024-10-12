Військова авіація та президентський лімузин. Трамп отримав посилений захист на час передвиборчої кампанії

Штаб Трампа звернувся з проханням надати експрезиденту військову авіацію та додатковий захист Секретної служби після двох замахів. Байден сказав "дати йому все, що йому потрібно".
Головні тези:
- Штаб Трампа звернувся до Байдена з проханням посилення захисту експрезидента з використанням військової авіації та додаткового захисту Секретної служби.
- Запити на посилення захисту включають фінансову підтримку та інші заходи у зв'язку з замахами та загрозами з Ірану.
- Президент Байден доручив забезпечити найвищий рівень захисту для колишнього президента Трампа після іранських погроз та проведених розвідувальних брифінгів.
Трампа захищатиме військова авіація під час мітингів
Адміністрація президента Джо Байдена відповіла на запит штабу Трампа щодо посилення безпеки, що було обумовлено двома замахами та погрозами з боку Ірану.
У виданні зазначили, що замахи на Трампа пов'язані з вбивством іранського генерала Кассема Сулеймані у 2020 році. Іран вважається головним джерелом загроз, і США вже направили попередження на найвищому рівні іранському уряду.
Запит на посилений захист містить:
збільшення фінансування місцевих правоохоронних органів;
доступ до федеральної робочої сили;
додаткове фінансування Секретної служби;
тимчасові обмеження повітряного простору;
доступ до броньованих лімузинів президентського класу;
куленепробивне скло для захисту під час виступів;
військова авіація.
Ці запити з'явилися після брифінгів розвідки про загрози з боку Ірану.
Речник Ради національної безпеки Шон Саветт заявив, що США відстежували іранські погрози на адресу Трампа протягом багатьох років, починаючи з того часу, коли він був президентом, після вбивства Солемаїні, генерала, який керував регіональною військовою діяльністю країни.
Ці погрози випливають з бажання Ірану помститися за вбивство Касема Сулеймані. Ми вважаємо це питанням національної і внутрішньої безпеки найвищого пріоритету, і ми рішуче засуджуємо Іран за ці зухвалі погрози, — зазначив Саветт. — Якщо Іран нападе на будь-кого з наших громадян, включаючи тих, хто продовжує служити Сполученим Штатам, або тих, хто служив раніше, Іран зіткнеться з серйозними наслідками.
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