Масштабний мітинг прихильників євроінтеграції Грузії проходить біля парламенту — відео

Багатотисячний антиурядовий мітинг відбувається ввечері 29 листопада у Тбілісі. Людей набагато більше ніж напередодні, повідомляють очевидці.
Головні тези:
- Біля парламенту Грузії відбувається багатотисячний антиурядовий мітинг прихильників євроінтеграції країни.
- Протести почалися через згортання владою євроінтеграції.
- Протести є реакцією на припинення євроінтеграції країни, вони проходять у Тбілісі та Батумі.
Грузини вийшли на протест проти згортання владою євроінтеграції
Проспект Руставелі у Тбілісі — основна частина протестувальників мобілізована не безпосередньо перед будинком парламенту Грузії, а біля вулиць 9 квітня та Чичинадзе, а також перед Першою гімназією.
Ситуація щодо загострення біля верхнього входу до парламенту, де лідери «Єдності-Національного руху» закликають поліцію не протистояти народу.
Грузини протестують проти припинення євроінтеграції країни і в курортному Батумі. Дійшли до Конституційного суду, де багато правоохоронців.
Що відбувається на тлі протестів у Грузії
Поліція у Грузії 28 листопада жорстко розігнала учасників акції протесту від опозиції біля будівлі парламенту у Тбілісі, використовуючи водомети та перцевий газ.
Зазначається, що протестувальники кидали в силовиків яйця та інші предмети, спалахнули сутички.
У МВС Грузії цинічно заявили, що акція протесту порушила норми, встановлені законом про збори і демонстрації.
У мережі публікують численні відео із побиттям журналістів та активістів.
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