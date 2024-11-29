Масштабний мітинг прихильників євроінтеграції Грузії проходить біля парламенту — відео
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Масштабний мітинг прихильників євроінтеграції Грузії проходить біля парламенту — відео

Тбілісі
Джерело:  Ехо Кавказу

Багатотисячний антиурядовий мітинг відбувається ввечері 29 листопада у Тбілісі. Людей набагато більше ніж напередодні, повідомляють очевидці.

Головні тези:

  • Біля парламенту Грузії відбувається багатотисячний антиурядовий мітинг прихильників євроінтеграції країни.
  • Протести почалися через згортання владою євроінтеграції.
  • Протести є реакцією на припинення євроінтеграції країни, вони проходять у Тбілісі та Батумі.

Грузини вийшли на протест проти згортання владою євроінтеграції

Проспект Руставелі у Тбілісі — основна частина протестувальників мобілізована не безпосередньо перед будинком парламенту Грузії, а біля вулиць 9 квітня та Чичинадзе, а також перед Першою гімназією.

Протести у Тбілісі

Ситуація щодо загострення біля верхнього входу до парламенту, де лідери «Єдності-Національного руху» закликають поліцію не протистояти народу.

Грузини протестують проти припинення євроінтеграції країни і в курортному Батумі. Дійшли до Конституційного суду, де багато правоохоронців.

Що відбувається на тлі протестів у Грузії

Поліція у Грузії 28 листопада жорстко розігнала учасників акції протесту від опозиції біля будівлі парламенту у Тбілісі, використовуючи водомети та перцевий газ.  

Зазначається, що протестувальники кидали в силовиків яйця та інші предмети, спалахнули сутички.

У МВС Грузії цинічно заявили, що акція протесту порушила норми, встановлені законом про збори і демонстрації.

У мережі публікують численні відео із побиттям журналістів та активістів.

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