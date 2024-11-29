Масштабный митинг сторонников евроинтеграции Грузии проходит возле парламента — видео

Многотысячный антиправительственный митинг проходит вечером 29 ноября в Тбилиси. Людей гораздо больше, чем накануне, сообщают очевидцы.

Грузины вышли на протест против сворачивания властями евроинтеграции

Проспект Руставели в Тбилиси — основная часть протестующих мобилизована не прямо перед зданием парламента Грузии, а у улиц 9 апреля и Чичинадзе, а также перед Первой гимназией.

Протесты в Тбилиси

Ситуация по обострению у верхнего входа в парламент, где лидеры «Единства-Национального движения» призывают полицию не противостоять народу.

Грузины протестуют против прекращения евроинтеграции страны и в курортном Батуме. Дошли до Конституционного суда, где много правоохранителей.

Что происходит на фоне протестов в Грузии

Полиция в Грузии 28 ноября жестко разогнала участников акции протеста от оппозиции у здания парламента в Тбилиси, используя водометы и перечный газ.

Отмечается, что протестующие бросали в силовиков яйца и другие предметы, вспыхнули стычки.

В МВД Грузии цинично заявили, что акция протеста нарушила нормы, установленные законом о собраниях и демонстрациях.

В сети публикуют многочисленные видео с избиением журналистов и активистов.