Масштабный митинг сторонников евроинтеграции Грузии проходит возле парламента — видео

Многотысячный антиправительственный митинг проходит вечером 29 ноября в Тбилиси. Людей гораздо больше, чем накануне, сообщают очевидцы.
Главные тезисы
- Многотысячный антиправительственный митинг сторонников евроинтеграции Грузии проходит возле парламента в Тбилиси.
- Протесты начались из-за решения властей свернуть курс евроинтеграции страны, что вызвало негодование грузинского народа.
- Протесты проходят не только в Тбилиси, но и в Батуми.
Грузины вышли на протест против сворачивания властями евроинтеграции
Проспект Руставели в Тбилиси — основная часть протестующих мобилизована не прямо перед зданием парламента Грузии, а у улиц 9 апреля и Чичинадзе, а также перед Первой гимназией.
Ситуация по обострению у верхнего входа в парламент, где лидеры «Единства-Национального движения» призывают полицию не противостоять народу.
Грузины протестуют против прекращения евроинтеграции страны и в курортном Батуме. Дошли до Конституционного суда, где много правоохранителей.
Что происходит на фоне протестов в Грузии
Полиция в Грузии 28 ноября жестко разогнала участников акции протеста от оппозиции у здания парламента в Тбилиси, используя водометы и перечный газ.
Отмечается, что протестующие бросали в силовиков яйца и другие предметы, вспыхнули стычки.
В МВД Грузии цинично заявили, что акция протеста нарушила нормы, установленные законом о собраниях и демонстрациях.
В сети публикуют многочисленные видео с избиением журналистов и активистов.
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