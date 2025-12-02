Біля Туреччини атакували вже четвертий танкер РФ

2 грудня Управління морських справ Туреччини офіційно підтвердило, що поблизу їхніх берегів був атакований ще один російський танкер, однак наразі він не потребує допомоги.
Головні тези:
- Це вже четвертий російський танкер, який атакувала Україна протягом останніх днів.
- Цілком можливо, для удару був використаний дрон “Лютий".
Атаки на російські танкери набирають обертів
Управління морських справ Туреччини заявило, що російський танкер MIDVOLGA-2 "був атакований" за 80 миль від берегів їхньої країни.
Що важливо розуміти, це сталося саме тоді, коли він прямував з Росії до Грузії, мовляв, з вантажем соняшникової олії.
Згідно з офіційними даними, ніхто з 13 членів екіпажу не постраждав.
Окрім того, Управління морських справ Туреччини у дописі опублікувало мапу з орієнтовним розташуванням російського танкера.
Згодом росЗМІ повідомили, що танкер Midvolga-2 був атакований за допомогою БПЛА. На фото, імовірно, уламки «Лютого».
Танкер йшов з Ростова-на-Дону в Мерсін, але зараз змінив курс і рухається в Синопу.
