Біля Туреччини атакували вже четвертий танкер РФ

2 грудня Управління морських справ Туреччини офіційно підтвердило, що поблизу їхніх берегів був атакований ще один російський танкер, однак наразі він не потребує допомоги.

Атаки на російські танкери набирають обертів

Управління морських справ Туреччини заявило, що російський танкер MIDVOLGA-2 "був атакований" за 80 миль від берегів їхньої країни.

Що важливо розуміти, це сталося саме тоді, коли він прямував з Росії до Грузії, мовляв, з вантажем соняшникової олії.

Згідно з офіційними даними, ніхто з 13 членів екіпажу не постраждав.

Судно не просило про допомогу та прямує до турецького Синопа своїм ходом. Поширити

Окрім того, Управління морських справ Туреччини у дописі опублікувало мапу з орієнтовним розташуванням російського танкера.

🚨MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir. pic.twitter.com/Ov9tEeswEk — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) December 2, 2025

На сервісі Marine Traffic судно з назвою MIDVOLGA-2 класифіковане як нафтовий танкер, що ходить під прапором Росії. Поширити

Згодом росЗМІ повідомили, що танкер Midvolga-2 був атакований за допомогою БПЛА. На фото, імовірно, уламки «Лютого».

Удар був завданий по ходовій рубці, внаслідок чого нібито постраждали капітан та механік судна. В момент атаки судно знаходилось за 150 км від т.о. Ялти. Поширити

Танкер йшов з Ростова-на-Дону в Мерсін, але зараз змінив курс і рухається в Синопу.